Журналістка Катерина Котенкова розповіла про останні зміни у мобілізації, у ВЛК, і пояснила, що відбувається з бронюванням, хто може втратити відстрочку, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Як зазначає журналістка, мобілізацію продовжили до 31 жовтня, але відстрочка через це не злітає, вона надається на період існування законної підстави. За інформацією Міноборони, підкреслює вона, понад 90% відстрочок повинні продовжуватись автоматично, без якоїсь нової заяви тощо, але, звісно, тільки якщо держава може підтвердити підставу.

«Бронювання працівників суттєво переглядають. Це одна з найбільших законодавчих змін взагалі цього літа, бо 30 травня уряд ухвалив постанову №692, а 1 липня постанову №862, яка додатково змінила правила. І тут йдеться не просто про якісь технічні виправлення. Держава почала великий перегляд підприємств, які мають статус критично важливих і можуть бронювати працівників. До 1 вересня рішення про критичність підприємств повинні переглянути за оновленими критеріями. Тобто старе рішення про критичність не дає стовідсоткової гарантії, що підприємство збереже цей статус. І підвищили зарплатний критерій, далеко не всі зможуть пройти через нього. З 1 вересня загальна вимога буде не менше трьох мінімальних зарплат – це 25 941 грн», – розповідає Катерина Котенкова.

Окрім того, зазначає журналістка, будуть перевіряти, чи справді людина працює на підприємстві, яку зарплату їй нараховують, чи сплачуються внески, чи є підстави для бронювання, буде набагато глибша звірка даних, і, якщо у звітності одне, а в документах інше, то виникнуть проблеми.

«Висновок ВЛК під час воєнного стану діє на один рік. Тобто продовження мобілізації не означає, що всі військовозобов'язані повинні з 2 серпня терміново знову пройти ВЛК. За чинними правилами, рішення ВЛК про придатність діє на один рік. Тому дивитись потрібно не на дату нового продовження мобілізації, а на дату, до якого моменту діє ваша відстрочка», – додає Катерина Котенкова.

Як повідомляла Politeka, Шейтельман пояснив, що не просто так спочатку Зеленський і Туск у Любліні говорять про ППО, а потім туди летить російська ракета.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи готується в росії мобілізація: «Наступні 2-3 місяці стануть визначальними».