“Щиро дякую за довіру, партнерство та спільну роботу. Для нас ця відзнака – підтвердження того, що взаємодія між громадою та військовими приносить реальні результати”, – зазначив він.

Також голова Подільської РДА додав, що попереду ще багато спільної роботи, і район надалі підтримуватиме тих, хто щодня стоїть на захисті України.

Підтримка захисників триває

У Подільській районній державній адміністрації запевняють, що співпраця зі спецпідрозділом «Омега» продовжиться й надалі. У центрі цієї взаємодії – підтримка українських військових, посилення партнерства та спільна робота заради перемоги.

Отримання почесної бронзової відзнаки стало не лише знаком визнання вже зробленого, а й стимулом для подальших спільних ініціатив між районом і підрозділом.