Про це повідомив голова Подільської районної державнів разом із керівницею апарату Подільської РДА Юлією Шпак та Олегом Брусєнцовимої адміністрації Володимир Наконечний за підсумками робочої зустрічі, яку він провів.
За словами Володимира Наконечного, ця відзнака стала важливим символом довіри, партнерства та результативної співпраці між громадою і військовими. Почесну нагороду Подільському району вручив генерал-майор Павло Яцюк.
Основа співпраці – меморандум зі спецпідрозділом
Як нагадав очільник Подільської РДА, цього року між райдержадміністрацією та спецпідрозділом «Омега» було підписано меморандум про співпрацю. Документ заклав основу для подальшої взаємодії та системної підтримки українських захисників.
У Подільській РДА наголошують, що така співпраця має не декларативний, а практичний характер. Вона спрямована на зміцнення зв’язку між місцевою громадою та військовими, які щодня виконують бойові завдання задля безпеки країни.
Відзнака як підтвердження спільних результатів
Володимир Наконечний підкреслив, що отримана бронзова відзнака є підтвердженням реальних результатів спільної роботи.
“Щиро дякую за довіру, партнерство та спільну роботу. Для нас ця відзнака – підтвердження того, що взаємодія між громадою та військовими приносить реальні результати”, – зазначив він.
Також голова Подільської РДА додав, що попереду ще багато спільної роботи, і район надалі підтримуватиме тих, хто щодня стоїть на захисті України.
Підтримка захисників триває
У Подільській районній державній адміністрації запевняють, що співпраця зі спецпідрозділом «Омега» продовжиться й надалі. У центрі цієї взаємодії – підтримка українських військових, посилення партнерства та спільна робота заради перемоги.
Отримання почесної бронзової відзнаки стало не лише знаком визнання вже зробленого, а й стимулом для подальших спільних ініціатив між районом і підрозділом.