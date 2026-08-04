Господарський суд повністю підтримав екологічних інспекторів, нагадавши місцевій владі просту істину: не встиглеш устежити за порядком на своїй землі — розплачуватимешся з власного бюджету.



Як знайшли зниклі дерева



Історія почалася ще у 2025 році під час звичайних рейдів екоінспекторів на Житомирщині. Поблизу села Гришківка перевіряючі натрапили на сумну картину: хтось звів під ніж одразу 122 міцних дуби. Дерева вирубали під чисту, а от шукати самих лісорубів поліція виявилася не готовою — винних у зрізанні деревини так і не встановили.

Земельна ділянка, де сталася вирубка, юридично належить до земель колективної власності, а за законами про ліси такі території вважаються лісовими насадженнями, за які відповідає місцева громада. Екологи швидко підрахували збитки, і цифра вийшла чималенькою — 2 570 985 гривень.



Суд без шансів для громади



За правилами пристойності, спочатку інспектори запропонували Потіївській сільській раді закрити питання добровільно та компенсувати втрати довкілля без зайвого шуму. Але в селі вирішили просто проігнорувати претензію, сподіваючись, що справа сама якось розвіється.

Не розвіялася. Екоінспекція пішла до Господарського суду Житомирської області, де все стало на свої місця. Закон каже чітко: якщо конкретних браконьєрів не знайшли, а знищений ліс ріс на безгосподарній чи комунальній землі — за збитки відповідає той, на чиїй території все це трапилося. Суд став на бік екологів і зобов'язав сільраду сплатити всю суму до копійки.



«Це рішення є черговим важливим кроком у формуванні сталої судової практики щодо відповідальності органів місцевого самоврядування за неналежне виконання делегованих державою повноважень із охорони природних ресурсів. Ми завжди надаємо громадам можливість добровільно виконати вимоги законодавства, однак якщо цього не відбувається, принципово відстоюємо інтереси держави в суді. Кожне таке рішення – це не лише повернення коштів, завданих довкіллю, а й чіткий сигнал про невідворотність відповідальності та необхідність належного контролю за природними ресурсами на своїй території», – наголошує начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.