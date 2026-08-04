Десять років тому київські поліклініки асоціювалися виключно з нескінченними чергами біля реєстратур, паперовими картами, які постійно губилися, та ранковими боями за талончик до лікаря.

Мало хто пам'ятає, але революція у цій сфері почалася не у великих кабінетах міністерств, а звичайних лікарнях Подолу. Саме цей історичний район став першим майданчиком, де тестували та впроваджували систему Helsi, яка згодом перевернула уявлення про медичні послуги в усій країні.

Перші кроки у застарілих кабінетах: як усе починалося

У 2016 році команда розробників майбутнього медичного сервісу прийшла до поліклінік Подільського району. Завдання виглядало майже нездійсненним: навчити лікарів, медичний персонал та завідувачів відділень працювати з цифрами в комп'ютерах замість звичних чорнильних ручок і товстих зошитів.

Поберегти нерви пацієнтів та позбавити лікаря від паперової рутини — такою була головна мета експерименту. Перші електронні записи та спроби оцифрувати медичні картки викликали чимало суперечок серед медиків старого закалу, проте дуже швидко переваги стали очевидними. Те, що спочатку здавалося зухвалою цифровою авантюрою, згодом перетворилося на буденність для мільйонів українців по всій країні.

Цифри замість емоцій: чому аналітика рятує медицину

Сьогодні розвиток охорони здоров'я на Подолі вимірюється не просто відремонтованими кабінетами чи новими вивісками, а чіткою статистикою. Сучасні технології дозволяють бачити те, що раніше залишалося за кадром: скільки часу жителі району реально витрачають на очікування в чергах, наскільки рівномірно завантажені сімейні лікарі та вузькі спеціалісти, скільки людей доїжджає до кабінету, а скільки скасовують візити в останній момент.

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний зазначає, що цифрові дані перетворилися на головний інструмент управління. Завдяки їй влада бачить реальну картину на місцях, може вчасно помітити перевантаження у конкретній лікарні та ухвалити правильні рішення, щоб шлях пацієнта до потрібного лікаря став якомога коротшим.





«Для нас важливо бачити реальну картину роботи медичних закладів і розуміти, з якими труднощами зустрічаються мешканці району. Дані дають можливість оцінювати доступність медичної допомоги, виявляти надмірне навантаження та шукати рішення, які зроблять шлях пацієнта до лікаря коротшим і зручнішим. Поділ був одним із перших районів, де почалася історія Helsi, і сьогодні ми продовжуємо розвивати сучасну, доступну та орієнтовану на потреби людей медичну інфраструктуру», — підкреслює Володимир Наконечний.

Чого чекати пацієнтам далі

Експеримент тривалістю в десятиліття виходить на новий рівень. Найближчим часом розробники сервісу разом із районною владою обіцяють презентувати велике аналітичне дослідження присвячене стану медичної сфери на Подолі.

Ці дані мають показати не лише сильні сторони системи, а й відверто назвати проблеми, які ще належить вирішити. Адже головна мета цифровізації полягає не у звітах для чиновників, а в тому, щоб кожен пацієнт міг швидко отримати якісну допомогу без зайвого стресу та втрати часу.