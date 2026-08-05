Спортивний захід став частиною підготовки до майбутнього турніру серед представників дипломатичних місій та міжнародних представництв. Упродовж двох місяців команди готували головний тренер-консультант Раміль Хайруллін та президент Фонду розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні Леонід Дейнеко.



Участь у заході взяли Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Бріс Рокфей, який нещодавно вручив вірчі грамоти Президенту України Володимиру Зеленському, та тимчасова повірена у справах США в Україні Сандра Аудкірк.

За результатами матчу команди та гравці отримали пам’ятні кубки й медалі.

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Володимир Наконечний наголосив, що спорт є важливою платформою для розвитку міжнародного партнерства та людського спілкування.



«Поділ завжди був місцем зустрічі культур, ідей та людей. Сьогодні ця традиція продовжується. На стадіоні «Спартак» спорт об’єднав Київ із міжнародною спільнотою. Такі зустрічі зміцнюють взаємну довіру, створюють простір для живого спілкування та відкривають нові можливості для співпраці. Адже міцні партнерства починаються саме з людської взаємодії, поваги та спільних цінностей», – зазначив Володимир Наконечний.



Стадіон «Спартак» є одним із найстаріших спортивних осередків Києва та знаковим місцем в історії українського регбі. Тут упродовж багатьох років виховувалися покоління спортсменів, проводилися важливі змагання та формувалися спортивні традиції.

Організаторами й партнерами заходу стали Фонд розвитку дитячо-юнацького регбі в Україні, Клуб спортивно-оздоровчої підготовки учнів, студентів та молоді з інвалідністю, благодійний фонд «Єдина Країна», який очолює Голова громадської ради Подільської РДА Тарас Білінський, а також Посольства Франції та США в Україні.

Окремо було відзначено підтримку генерального директора Спортивного комплексу «Спартак» Романа Коваля, який долучився до організації та проведення товариського матчу.