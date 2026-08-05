Сторони обговорили перспективи розвитку напрямів реабілітації, рекреації та психологічного відновлення мешканців району.

Під час зустрічі йшлося про сучасні підходи до фізичного й психоемоційного відновлення людей, особливо в умовах повномасштабної війни, коли питання збереження здоров’я та внутрішньої стійкості набувають особливої актуальності.

Ольга Біла понад два десятиліття працює у сфері психопластики – методики, що поєднує роботу з тілом, рухом та емоційним станом людини, допомагаючи відновлювати внутрішній ресурс. Володимир Білий наголосив на важливості активної рекреації як інструменту не лише фізичного відновлення, а й формування міцних соціальних зв’язків і підтримки всередині громад.

Голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний зазначив, що розвиток реабілітаційних та рекреаційних програм є одним із важливих напрямів для сучасної громади.







«Сьогодні реабілітація та рекреація – це про якість життя, психологічну стійкість, підтримку людей і створення середовища, де кожен може повернутися до повноцінного життя. Для нас важливо, щоб такі можливості були доступними й для мешканців Подільського району.

Сподіваюся, ця зустріч стане початком спільних проєктів, які допоможуть людям відновлювати здоров’я, знаходити внутрішній ресурс і впевнено рухатися вперед», – наголосив Володимир Наконечний.

У Подільській РДА підкреслили, що розвиток системної роботи у сфері реабілітації та рекреації є важливою складовою формування здорової, сильної та згуртованої громади. Саме тому адміністрація зацікавлена у співпраці з фахівцями та громадськими організаціями, які працюють у сфері фізичного, психологічного та соціального відновлення населення.