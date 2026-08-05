Північно-західний апеляційний господарський суд поставив крапку в затяжній судовій тяганині, остаточно підтвердивши правоту екологів. Держекоінспекція Поліського округу спільно з прокуратурою довели в суді, що за перетворення заповідних територій на смітники доведеться відповідати не лише грошима, а й прибиранням.





Звідки взялися гори відходів у лісі

Історія почалася ще навесні 2025 року під час звичайних рейдів інспекторів на Житомирщині. На території лісового масиву, яким керує філія «Столичний лісовий офіс» (ДП «Ліси України»), перевіряючі виявили справжню екологічну бомбу.





Замість чистого лісу на загальній площі майже в два гектари розкинулися величезні купи виробничих відходів деревообробки та звичайної тирси. Шар сміття сягав неймовірної висоти — близько 1,7 метра. Ця маса лежала просто на відкритому ґрунті без жодної ізоляції, створюючи пряму загрозу того, що токсичні речовини підуть у підземні води.

Екологи одразу взяли проби ґрунту. Лабораторні аналізи підтвердили найгірші побоювання: вміст обмінного амонію зашкалював порівняно з нормою. Земля була реально забруднена. За всіма правилами фахівці підрахували збитки, і сума сягнула 1 667 572 гривень.

Суди, апеляції та повна перемога екоінспекторів

Коли екоінспекція виставила підприємству офіційну претензію з пропозицією добровільно компенсувати шкоду та прибрати безлад, там вирішили просто проігнорувати вимогу. Тоді до справи підключилася Коростишівська окружна прокуратура, яка подала позов в інтересах держави.



Суд першої інстанції повністю став на бік екологів, однак «Ліси України» вирішили боротися до кінця і подали апеляційну скаргу. Проте дива не сталося: апеляційний суд залишив рішення в силі.

Тепер підприємство зобов'язане не лише сплатити понад 1,6 мільйона гривень до бюджету, а й власними силами повністю очистити понад півтора гектара лісу від тонни звареної тирси.

«Для нас важливо не лише виявити порушення та розрахувати розмір завданої довкіллю шкоди. Не менш важливо, щоб ці розрахунки витримували судовий розгляд і ставали реальним механізмом захисту інтересів держави. Рішення апеляційного суду вкотре підтвердило професійність фахівців Державної екологічної інспекції Поліського округу та ефективність взаємодії зі Спеціалізованою екологічною прокуратурою Житомирської обласної прокуратури. Кожне таке судове рішення є чітким сигналом, що порушення природоохоронного законодавства матиме не лише екологічні, а й правові та фінансові наслідки», — зазначив начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.