Вместо очередных заседаний в столичных кабинетах работа началась сразу на местах — в Брусилове прошло большое и откровенное совещание. К разговору присоединились народные депутаты, руководство областной администрации и совета, представители центральных ведомств и главы всех общин Житомирщины. Главной темой встречи стало не заполнение отчетов, а реальная помощь людям, которые из-за войны потеряли свои дома, и подготовка региона к будущим вызовам.





Жилищные проблемы и подготовка к холодам: о чем говорили на совещании

Встреча в Брусилове показалась максимально предметной, ведь спектр вопросов охватывал все, чем сегодня живет прифронтовая и тыловая Украина. Участники совещания подробно разобрали несколько ключевых направлений:

Подготовка к зиме: как общины проходят отопительный сезон и чем центральные власти могут помочь обезопасить критическую инфраструктуру.

как общины проходят отопительный сезон и чем центральные власти могут помочь обезопасить критическую инфраструктуру. Помощь переселенцам: обеспечение людей не временными углами, а обычным, достойным жильем.

обеспечение людей не временными углами, а обычным, достойным жильем. Привлечение инвестиций: поиск международных партнеров и технической помощи по восстановлению экономики и разрушенной инфраструктуры региона.

Одним из главных практических этапов визита стал осмотр строительной площадки в Брусилове, где прямо сейчас возводят новый многоквартирный дом для людей, лишенных собственных домов.

Эстонские миллионы ради украинского уюта

Строительство социального жилья в Брусилове – это наглядное доказательство того, как международная солидарность работает на практике, а не на бумаге. Проект осуществляется благодаря мощной поддержке правительства Эстонии, а непосредственными строительными работами занимается известная эстонская компания Harmet OÜ.

Общая стоимость инициативы составляет 950 тысяч евро. В результате работ на карте общества появится современный 18-квартирный дом, оборудованный надежным и безопасным укрытием. Новые квартиры станут уютным домом для 60 украинцев, которые из-за российской агрессии были вынуждены бежать от войны. Со своей стороны местная Брусиловская община взяла на себя важную часть работы — финансирование и подведение всех необходимых инженерных сетей и коммуникаций.



Комментируя результаты поездки, руководитель Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркнул, что подобные инициативы изменяют саму философию обновления страны. Когда правительство, местные власти и зарубежные друзья объединяют усилия, люди получают не просто новые стены, а самое главное — уверенность в завтрашнем дне и полной безопасности на родной земле.