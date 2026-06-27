Після резонансного матеріалу низка військових публічно поставила під сумнів окремі свідчення.

Андрій Оністрат: «Ключовий свідок, за його словами, є наркозалежним, тому його свідчення викликають сумніви».

Дмитро Крапивенко: «Наркозалежний, який пішов у СЗЧ – сумнівне джерело інформації».

Роман Донік: «Незрозуміло, чому мобілізовані із залежностями отримують більше суспільного співчуття, ніж ті, хто сумлінно служить.»

Юрій Коломійчук: «Критика одного з найефективніших підрозділів може шкодити його боєздатності».

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