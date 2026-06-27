Після резонансного матеріалу низка військових публічно поставила під сумнів окремі свідчення.
Андрій Оністрат: «Ключовий свідок, за його словами, є наркозалежним, тому його свідчення викликають сумніви».
Дмитро Крапивенко: «Наркозалежний, який пішов у СЗЧ – сумнівне джерело інформації».
Роман Донік: «Незрозуміло, чому мобілізовані із залежностями отримують більше суспільного співчуття, ніж ті, хто сумлінно служить.»
Юрій Коломійчук: «Критика одного з найефективніших підрозділів може шкодити його боєздатності».
Детальніше – у відео
Військові відреагували на звинувачення щодо підрозділу «Скеля»
сьогодні, 12:16
Після резонансного матеріалу низка військових публічно поставила під сумнів окремі свідчення.