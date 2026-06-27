Останні новини

12:16 Військові відреагували на звинувачення щодо підрозділу «Скеля»

12:00 Доплати для пенсіонерів у Дніпропетровській області: як саме оформити цей вид допомоги

11:30 Графіки відключення світла у Полтавській області на 28 червня: де триватимуть додаткові знеструмлення в неділю

11:00 Подорожчання продуктів у Полтавській області: як саме було змінено вартість товарів

10:30 Світло зникне на багато годин: які населені пункти потрапили під графіки відключень у Дніпропетровській області на 28 червня

10:00 Підвищення тарифів на комунальні послуги в Киїівській області: до якої суми підняли ціну

09:50 Арешт танкерів тіньового флоту рф: експерт оцінив, чи почне Європа блокувати Балтійське море

09:30 Графіки відключення світла у Черкаській області на 28 травня: з'явилося попередження про тривалі обмеження

09:00 Грошова допомога для ВПО в Одеській області: які виплати можуть отримати переселенці вже зараз

08:30 Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області: вартість остаточно змінилася

08:00 Подорожчання продуктів у Запоріжжі: як змінилась вартість на цінниках

07:30 Дефіцит продуктів у Харкові: жителі зіштовхнулися з труднощами

07:00 Доплати для пенсіонерів у Миколаївській області: як можна отримати цей вид допомоги

06:30 Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: де можна знайти для себе дім