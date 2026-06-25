Волонтери «Української команди» передали великий генератор бійцям 33 окремого штурмового полку на один з найважливіших напрямків. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв’язок. «Українська команда» передала потужний генератор на 16 кіловат бійцям 33 окремого штурмового полку», - написав Артур Палатний.



Він зазначив, що завдяки волонтерській допомозі бійці матимуть перевагу над ворогом.



«Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Упевнений: завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання», - сказав Палатний.



Раніше повідомлялося, шо вартість допомоги, яку «Українська команда» з 2022 року передала військовим та цивільним, вже перевищує пів мільярда гривень. Зокрема, волонтери передали на передову 4000 безпілотників різних типів, понад 600 генераторів і зарядних станцій та інше.