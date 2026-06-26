Фігуранти, які раніше заробляли на телефонному шахрайстві, вирішили розширити свій кримінальний бізнес і перетворилися на дистанційних паліїв. Сидячи в затишних кабінетах у Чернівцях, ділки координували підпали магазинів у самому серці Німеччини. Як звичайний шахрайський офіс перетворився на транснаціональне угруповання, чому виконавці з усього світу надсилали їм відеозвіти з охоплених вогнем будівель, та як правоохоронцям вдалося розплутати цю міжнародну змову — читайте у нашому ексклюзивному матеріалі.

Прогресивний кримінал: від телефонного обману до підпалів у Європі

Українські правоохоронці розкрили приголомшливу схему, організатори якої налагодили механізм виконання замовних підпалів у країнах Європи та Північної Америки. Найцікавіше те, що ниточки цього злочинного синдикату вели до Чернівців. Самі ж лідери угруповання — двоє чоловіків із Запорізької області та один житель Буковини — на момент оголошення нових підозр уже перебували під вартою в Чернівецькому слідчому ізоляторі.

Як виявилося, за ґрати вони потрапили за іншу «діяльність». Чоловіки вже є підсудними у гучній справі про міжнародний шахрайський кол-центр. Через цю телефонну схему ділки встигли цинічно обібрати до нитки понад 300 громадян Казахстану. Обвинувальний акт щодо створення злочинної організації та шахрайства поліцейські якраз скеровали до суду в червні цього року. Проте, як з'ясували оперативники управління стратегічних розслідувань та слідчі ГУНП в Чернівецькій області, ще до свого затримання кримінальне тріо встигло запустити набагато небезпечніший «бізнес».

Тотальний контроль та відеозвіти: як працював вогняний конвеєр

Організатори діяли з розмахом і залучали до брудної роботи своїх знайомих, які виїхали з України і на той момент перебували за кордоном. Дистанційний контроль за кожним кроком виконавців був тотальним, наче в реаліті-шоу. Чернівецькі замовники буквально покроково керували підготовкою кожного злочину:

Змушували поплічників проводити детальну розвідку місцевості;

Вимагали точні адреси об’єктів та перевіряли, чи є там камери відеоспостереження;

Давали чіткі вказівки, які саме легкозаймисті матеріали та суміші купувати для підпалу.

Але найцинічніше починалося після того, як спалахував вогонь. Виконавці мали зафіксувати пожежу на камеру та надіслати відеозвіт у Чернівці. Якщо полум'я виявлялося недостатньо сильним, або будівля не згорала вщент, замовники проявляли неабияку жорстокість. Вони змушували паліїв повертатися на місце злочину та повторно підпалювати об’єкт. Тільки після того, як картинка на відео повністю задовольняла лідерів банди, на рахунки виконавців перераховували обумовлений грошовий гонорар.

Попелище в Берліні та обшуки в телефонах

Ця схема — не просто плани на папері, вона активно працювала в реальності. У липні, серпня та вересні 2025 року завербовані виконавці влаштували справжній терор у столиці Німеччини. Перебуваючи в Берліні, вони здійснили серію підпалів декількох магазинів однієї відомої торговельної мережі, за що справно отримували криваві гроші від чернівецьких босів.

Спіймати організаторів за руку вдалося завдяки кропіткій цифровій експертизі. Коли правоохоронці провели санкціонований аналіз мобільних телефонів фігурантів, перед ними відкрилася вся картина злочину. У месенджерах знайшли детальні листування, точні координати німецьких магазинів та ті самі відеоролики з пожежами. Українські слідчі порівняли ці записи з публікаціями у німецькій пресі за 2025 рік — усі кадри, масштаби руйнувань та адреси збіглися до найдрібніших деталей.

Слід до Торонто та Чикаго: що чекає на фігурантів далі

Зараз, під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури, досудове розслідування розгортається з новою силою. Трьом утримуваним у СІЗО фігурантам офіційно оголосили нові підозри за умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу (частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України). Тільки за цими статтями їм світить до 10 років позбавлення волі, і це на додачу до майбутнього вироку за шахрайство.

Проте географія злочинів може виявитися значно ширшою. Наразі українська поліція активно перевіряє інформацію про те, що чернівецькі «офісники» встигли дотягнутися своїми брудними руками і до Північної Америки. Правоохоронці встановлюють їхню причетність до аналогічних замовних підпалів у канадському місті Торонто, а також в американських мегаполісах — Чикаго та Маямі.

Звісно, за законом та Конституцією України, крапку у цій гучній міжнародній справі має поставити виключно суд, адже до офіційного вироку особа вважається невинуватою. Проте масштаб доказової бази, яку зібрало слідство, дає всі підстави вважати, що цього разу крипто-палії залишаться за ґратами дуже надовго.