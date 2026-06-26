Річка Уж, яка є однією з головних водних артерій Житомирщини, опинилася під загрозою через недбалість місцевих комунальників.

Жителі Коростеня втомилися спостерігати, як у воду тече підозрілий бруд, і забили на сполох. Екологічна інспекція Поліського округу відреагувала миттєво: після раптової перевірки розкрилися шокуючі факти — міська зливова каналізація роками зливає стічні води без жодної фільтрації та офіційних дозволів. Тепер екологи налаштовані рішуче і вимагають через суд повністю заблокувати роботу проблемних комунальних випусків.

Скарги людей та раптові перевірки

Приводом для гучного судового позову стали неодноразові скарги самих жителів Коростеня. Люди помітили, що з міських комунальних мереж до річки Уж регулярним потоком тече явно брудна вода. Реагуючи на звернення громадян, інспектори Державної екологічної інспекції Поліського округу вийшли на позапланову перевірку.





Результати ревізії виявилися невтішними. Головним винуватцем ситуації визначили Комунальне виробничо-господарське підприємство (КВГП) міста Коростень. Саме воно тримає на своєму балансі всю міську мережу зливової каналізації. Як з'ясували екологи, через два великі трубні випуски цього підприємства всі вуличні та поверхневі стоки Коростеня без жодних докорів сумління скидалися прямо в річку Уж.

Жодного обліку та фільтрації: список гріхів КВГП

Під час перевірки інспектори зафіксували цілий букет грубих порушень природоохоронного законодавства. Виявилося, що міські стоки зливали в річку взагалі «втемну»:

У підприємства повністю відсутній дозвіл на спеціальне водокористування.

Не розроблені та не затверджені нормативи гранично допустимих скидів, тобто ніхто не контролював рівень отрути у воді.

Комунальники не вели жодного обліку кількості та якості стічних вод.

Підприємство «забувало» подавати обов'язкову державну звітність (форму 2-ТП (водгосп)).

Найголовніше — поверхневі стічні води потрапляли в Уж взагалі без попереднього очищення.

Оскільки залишати це екологічне свавілля без уваги не можна, Держекоінспекція офіційно звернулася до Житомирського окружного адміністративного суду. Екологи просять суд ухвалити жорстке рішення: повністю зупинити скид стічних вод через обидва випуски КВГП Коростеня. Обмеження вимагають ввести доти, доки комунальники не оформлять усі документи та не приведуть очищення води до ладу.

Позиція керівництва: компромісів із забруднювачами не буде

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський підкреслив, що цей позов — не випадковість, а послідовна позиція держави. Екологи вже мають успішний досвід боротьби за чисті водойми і планують діяти аналогічно.

«Варто зауважити, що звернення до суду щодо діяльності Комунального виробничо-господарського підприємства міста Коростень є логічним продовженням послідовної роботи Державної екологічної інспекції Поліського округу із захисту водних ресурсів та забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства.





Раніше Інспекція вже відстоювала інтереси держави у судових спорах, пов’язаних із забрудненням річки Гнилоп’ять, де судами було підтверджено правомірність вимог контролюючих органів та необхідність відшкодування завданих довкіллю збитків. Нинішній позов стосується іншого водного об’єкта, однак його мета залишається незмінною — не допустити подальшого негативного впливу на річку Уж та забезпечити здійснення водовідведення виключно в межах вимог чинного законодавства», — наголосив Євгеній Медведовський.

Керівник відомства також додав, що цей випадок має стати уроком для всіх балансоутримувачів інженерних мереж. Недбале ставлення до інфраструктури, відсутність обліку та фільтрації створюють смертельні ризики для річкових екосистем. Водночас спільний фронт екологів, Держводагентства та інших служб чітко показує: право громадян на безпечне та чисте довкілля держава захищатиме безкомпромісно.