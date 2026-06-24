На тлі важливих міжнародних зустрічей лідерів «Великої сімки» (G7), де активно обговорювалося майбутнє України та фінансова підтримка, на YouTube-каналі «ДумаЙ» вийшов надзвичайно гострий та відвертий ефір.

Ведуча та відома експертка Олена Дума разом із народним депутатом Сергієм Власенком влаштували справжній професійний розбір польотів так званим українським реформам. Кому вигідна нинішня система, чому новостворені антикорупційні органи заплющують очі на зникнення мільярдних грантів і хто насправді стоїть за вибірковим правосуддям в Україні? Пряма мова, шокуючі факти про долю арештованого майна Віктора Медведчука та деталі створення паралельної, неофіційної держави.

Хто назвав їх експертами та чому мовчить НАБУ

Під час ефіру Олена Дума одразу задала дуже високий градус дискусії, запропонувавши гостю розібратися із походженням і легітимністю численних «активістів» та «реформаторів», які сьогодні диктують правила життя країні. Головне питання, яке хвилює мільйони українців: хто взагалі наділив цих людей статусом безапеляційних експертів?





Сергій Власенко у своїх відповідях був максимально конкретним і зосередився на роботі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). На думку учасників ефіру, бюро демонструє відверто вибірковий підхід до розслідування гучних справ. Чому правоохоронці з ентузіазмом беруться за одні провадження, але впритул не помічають розкрадання мільярдів доларів і євро міжнародної допомоги?

Відповідь, яка прозвучала в інтерв'ю, виявилася жорсткою: така вибірковість зумовлена тим, що антикорупційні органи початково створювалися за активної участі іноземних представників і досі значною мірою керуються ззовні. Своїх людей та лояльні структури вони просто не чіпають, забезпечуючи їм своєрідну недоторканність.

Таємниця яхти Медведчука та кругова порука

Олена Дума під час розмови підняла планку критичності ще вище, навівши залізобетонний приклад бездіяльності системи, з яким вона зіткнулася особисто. Мова зайшла про розкішне судно кума Путіна — Віктора Медведчука.

«Моя заява до НАБУ щодо ситуації навколо яхти Медведчука, де чітко йшлося про протиправне зняття арешту з цього судна та повну, очевидну бездіяльність Генерального прокурора, просто залишилася без жодних результатів! Справу ніхто не поспішає розслідувати», — емоційно заявила в ефірі Олена Дума.

Своєю чергою Сергій Власенко пояснив, чому так відбувається. За його словами, коріння проблеми лежить у тому, що навіть на рівні керівництва ГПУ тривалий час перебували люди, безпосередньо дотичні до так званих «соросовських» структур. Коли інтереси «своїх» перетинаються, правоохоронна машина просто вмикає гальма. Нардеп додав, що він особисто офіційно подавав заяву про вчинення злочину, яка стосувалася масштабного розкрадання міжнародної технічної допомоги та грантів, але реакція органів була аналогічною — глуха стіна мовчання.





Паралельна держава та методи Портнова: куди зникають податки

Продовжуючи тему журналістських розслідувань та подвійних стандартів, Сергій Власенко згадав публікації у провідних медіа, зокрема на «Українській правді». Проте він закликав дивитися на речі ширше і критичніше, поставивши логічне запитання, яке зазвичай намагаються обходити стороною в кулуарах:

«Усі говорять про чесність та прозорість, але виникає дуже просте і водночас фундаментальне запитання: а де податки з продажу самої "Української правди"? Чому тут ми бачимо тишу?».

Учасники програми зійшлися на думці, що в країні за останні роки фактично сформувалася і успішно функціонує паралельна, неофіційна держава. Вона має свої правила, своїх недоторканних лідерів, власні медіаресурси та колосальний фінансовий вплив, який не контролюється українським суспільством.

Тінь минулого в нових обгортках

Фінальним акордом професійного аналізу в ефірі каналу «ДумаЙ» стало порівняння сучасних «свіжих облич» при владі із архітекторами старої корумпованої системи. Співрозмовники з сумом констатували, що нинішні так звані реформатори не вигадали нічого нового. Замість побудови європейських інститутів, вони просто повністю перейняли методи та сумнозвісну справу Андрія Портнова, адаптувавши її під власні інтереси та прикриваючись правильними гаслами про західні цінності.