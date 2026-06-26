Найкращий футболіст Національної ліги майбутнього сезону 2025–2026 Денис Низовцев розповів про свій шлях у спорті, кумирі, важких тренуваннях та перспективах розвитку українського футболу після війни

Молодий футболіст київської ДЮСШ "Поділ" Денис Низовцев, визнаний найкращим гравцем чемпіонату України з футболу Національної ліги майбутнього сезону 2025-2026 років, переконаний, що український футбол має добрі перспективи для розвитку.

Про це спортсмен розповів в інтерв'ю UA.News.

Денис зізнається, що успіх на чемпіонаті став результатом роботи усієї команди. За його словами, сезон був дуже тривалим і вимагав максимальної самовіддачі кожного футболіста.

"Моя команда зіграла дуже добре. Я пишаюся своєю командою та тренером. Ми провели дуже-дуже тривалий сезон. Тренувалися щодня. Був графік 6:1. Тобто шість днів тренувалися, один день грали, можна сказати. Вихідних навіть не було", - розповів футболіст.





Водночас, спортсмен зазначає, що навіть після особистого визнання продовжує працювати над собою.

"Я став найкращим гравцем чемпіонату. Але попрацювати є над чим. Звичайно, у кожного є якісь помилки, якісь недопрацьовані аспекти. Але це все відпрацьовується. Я вважаю, що наступного сезону буду ще сильнішим - зі своєю командою", - зазначив він.

Свою футбольну історію Денис розпочав у п'ятирічному віці. Тоді він вибирав між кількома видами спорту – футболом, боксом та плаванням.

"На перше тренування я прийшов на футбол, і мені не дуже сподобалося. Потім все ж таки пішов на друге, на третє і так якось влився в це і захопився цим спортом. Потім вже прийшло захоплення і зараз не можу його відпустити", - розповів спортсмен.

На перше тренування його привела мати. Саме тоді, згадує Денис, і розпочалася історія, яка згодом призвела його до звання найкращого гравця чемпіонату.

Говорячи про своїх футбольних кумирів, спортсмен назвав аргентинця Ліонеля Мессі.

"Я вважаю, що Ліонель Мессі найкращий із усіх гравців у світі. Він просто геній", - сказав Нізовцев.

Серед українських футболістів він виділив Андрія Шевченка та Олега Блохіна, яких вважає найуспішнішими гравцями в історії незалежної України.

Окрему увагу під час розмови було приділено майбутньому українського футболу. Незважаючи на складні умови воєнного часу, спортсмен переконаний, що цей вид спорту продовжить розвиватися.

На його думку, майбутні покоління українських футболістів будуть сильнішими за нинішні, а після завершення війни з'являться додаткові можливості для розвитку команд та спортивних проектів.

"Якщо дивитися на час після війни, після того, як закінчиться все, що відбувається в нашій країні, думаю, що український футбол зростатиме. Зараз він теж росте. Я впевнений, що майбутні покоління гратимуть набагато сильніше, ніж нинішнє покоління. Вони будуть дуже сильними", - зазначив футболіст.

Він також переконаний, що після війни до розвитку українського спорту долучатимуться міжнародні партнери та компанії.

"Вважаю, що європейські та американські спонсори, якісь компанії, згодом приєднаються до України та фінансуватимуть безліч проектів. Тобто Україна в цьому спорті тільки зростатиме, у нас чудовий потенціал", - наголосив Денис Нізовцев.

Підсумовуючи, найкращий гравець чемпіонату України з футболу Національної ліги сезону 2025-2026 років заявив, що не сумнівається в перспективах українського футболу.

"Однозначно є. І майбутнє, і перспективи, так. У нашого футболу є перспективи і чималі", - резюмував спортсмен.