В одному з ліцеїв в Шевченківському районі столиці побудували нове сучасне укриття. Через його відсутність навчальний заклад від початку повномасштабного вторгнення працював в дистанційному форматі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



«Оглянув разом із головами районів столиці нове збудоване протирадіаційне укриття в одному з ліцеїв у Шевченківському районі Києва. Від початку повномасштабного вторгнення через відсутність споруди подвійного призначення цей навчальний заклад працював на дистанційному форматі навчанні. І завдяки укриттю, ліцей повертається до очного навчання і планує збільшити кількість учнів», - розповів Віталій Кличко.



Мер Києва зазначив, що укриття розраховане на 600 людей, є все необхідні комунікації, зони для навчання та відпочинку, а також передбачені запаси води та резервне енергопостачання.



«Укриття загальною площею 1 300 кв.м. розраховане на 600 місць. У приміщення провели електро- та водопостачання, вентиляцію та каналізацію. Встановили захисно-герметичні двері. Тут є все необхідне для занять під час тривог: вчительські столи, учнівські парти, магнітні та звичайні дошки з крейдою, 2 touch-панелі, пуфи, дивани, каремати. Обладнали повноцінний медичний кабінет та кімнату для прийому їжі. Передбачили можливість аварійного постачання енергії на випадок відключень світла — протягом 72 годин. Є запаси питної та технічної води, працює Wi-Fi», - зазначив Віталій Кличко.



Він повідомив, що за останні 2 роки в Києві побудували 9 нових укриттів, в 2026-му планують відкрити ще декілька та завершити ремонт сховищ у 109 освітніх закладах.



«За останніх 2 роки у столиці (окрім тих, що відремонтували і обладнали) побудували 9 укриттів для закладів освіти. Цьогоріч плануємо завершити будівництво ще кількох об’єктів та виконати ремонти найпростіших укриттів у 109 освітніх закладах. Ворог постійно обстрілює Київ. Зокрема, й навчальні заклади. Тому для столиці актуальною залишається безпека наших дітей під час навчального процесу. Звернувся до голів районів відповідально поставитися до облаштування укриттів до нового навчального року», - повідомив Віталій Кличко.