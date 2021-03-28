Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Женского квартала", показала новый образ

Как пишет Politeka.net, Татьяна Песик является одной из самых популярных красоток. Звезда уже успела завоевать сердца сотни тысяч украинцев, которые следят за девушкой в Инстаграм. А звезда в ответ постоянно радует фанатов новым контентом.

В этот раз Татьяна показалась в желтом прозрачном платье с корсетной частью. Девушка задрала ногу, восхищая эффектным образом. На нескольких кадрах Песик поиграла перед фотографом, выбирая разные позы.

"Ципця", - написала Татьяна.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Роскошная", "Женщина - солнце", "Женщина - огонь", "Женщина - настроение", "Счастливые, что заряжает своей энергетикой", "Яркая и шикарная. Вы вдохновляете других девочек быть красивыми и женственными. Образ вам очень идет", "Три последние самые лучшие", "Ослепляющая красота", "Невероятно похорошела", "Женственная богиня".

Мы писали, что звезда "Женского квартала" Татьяна Песик показала забавное видео, на котором она исполняет "танец" ягодицами.

Песик продемонстрировала свои "танцевальные способности", смеясь и приговаривая: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".

Оба видео артистка обработала в черно-белом цвете. На артистке можно увидеть оригинальный костюм с обнаженным животом.

Напомним, брюнетка из "Женского квартала" в мини-платье показала лучший ракурс для подглядывания



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