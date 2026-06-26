Гравці ветеранської команди з ампфутболу ФК «СТАЛЬ-БУКОВИНА», яка успішно виступає у Першій лізі, привітали Руслана Баранецького з обранням на посаду голови Асоціації футболу Чернівецької області.

У команді наголосили, що для них Руслан Баранецький є людиною, яка підтримує ветеранів не словами, а конкретними справами.

«Для нас Руслан Баранецький — це людина, яка не говорить про підтримку ветеранів, а щодня доводить її справами. Саме завдяки його підтримці ветеранський ампфутбол на Буковині отримав свій старт, а "СТАЛЬ-БУКОВИНА" стала командою, родиною та місцем сили для наших захисників. Ми знаємо його не за званням і не за посадою. Ми знаємо його за справами», — йдеться у зверненні футболістів.

Гравці також висловили впевненість, що новий керівник Асоціації футболу Чернівецької області сприятиме подальшому розвитку ампфутболу в регіоні.

«Щиро вітаємо Руслана Федоровича з обранням на посаду голови Асоціації футболу Чернівецької області. Впевнені, що принциповість, відповідальність і служіння державі стануть міцною основою для розвитку ампфутболу Буковини», — зазначили у команді.

ФК «СТАЛЬ-БУКОВИНА» є ветеранською командою з ампфутболу, яка об'єднує захисників України та представляє Буковину у Першій лізі змагань. Команда була створена за підтримки Руслана Баранецького та є одним із проєктів із розвитку адаптивного спорту для ветеранів у регіоні.