Письменник, бізнесмен та волонтер Ян Валетов став гостем Наталії Влащенко, щоб обговорити те, про що багато хто воліє мовчати в соцмережах

Від замахів у США до того, чому український книжковий ринок помирає, поки ми шукаємо «неправильні челюсті» у своїх співвітчизників. Це розмова про математику виживання, втрату професіоналізму та про те, чому інтелігентне мовчання сьогодні сприймається як слабкість.





Пріоритетна тема: Криза ідентичності та «культура відміни» в країні, що воює

В ефірі каналу «Власть vs Влащенко» розгорнулася глибока і подекуди болюча дискусія про те, що відбувається з українським суспільством на третьому році повномасштабної війни. Наталія Влащенко разом із Яном Валетовим намагалися зрозуміти: як так сталося, що внутрішні чвари та пошук «внутрішнього ворога» стали важливішими за консолідацію?

Про «москворотість» та людей, що втратили все

Одним із найгостріших моментів ефіру стало обговорення висловлювань сучасних «лідерів думок», які дозволяють собі критикувати переселенців за мову або культурний бекграунд. Ян Валетов не стримував емоцій, коментуючи закиди на адресу мешканців сходу країни.

«Люди їхали, взявши з собою документи і труси — більше нічого не могли вивезти. З Маріуполя уезжали, кота в клітку — і поїхали. І виявляється, що ці люди були відірвані від культури, і до них приходить якийсь культуртрегер і каже про «російськомовні челюсті». Це звучить образливо для будь-кого», — зазначив письменник під час розмови.

Наталія Влащенко підтримала колегу, зауваживши, що окупанти прийшли на нашу землю не через мову, а за ресурсами та територією. А внутрішні конфлікти лише грають на руку ворогу.

Культурне гетто: чому ми відмовляємося від свого?

Валетов, чиї книги видаються в Європі та мають успіх у світі, з гіркотою констатував, що в Україні інтелектуальна еліта часто займається «зачисткою поляни» замість створення якісного контенту.

«Коли люди намагаються звільнити полянку від тих, хто на ній знаходився... я ж розумію, що людям потрібні докази своєї виключності. А зазвичай чим нікчемніша людина, тим більше вона потребує таких доказів», — заявив Валетов у ефірі.

Наталія та Ян згадали багатьох талановитих українців, які сьогодні опинилися під ударом «культури скасування» лише через те, що вони не вписуються в агресивну модель «єдино правильного» патріотизму.





Математика війни проти ідеології фортець

Торкнулися і ситуації на фронті та в економіці. Валетов, як людина з бізнесу, закликав до прагматизму. Він підкреслив, що кожне місто, оголошене «фортецею», зрештою перетворюється на руїни, де гинуть найкращі люди.

«Я скажу неприємну річ: тут повинна ідеологія піти відпочити, тут має працювати математика. Перемога в війні — це не перемога ідеології, це перемога економіки та здорового глузду», — підкреслив він.

Він додав, що ми самі роками розпродавали армію та нищили соціалку, виглядаючи як «засмажене поросятко з гілочкою кропу в роті», а тепер дивуємося, що нас прийшли їсти.

Хто прийде після нас?

Завершуючи ефір, Наталія Влащенко та її гість прийшли до сумного висновку: професіоналізм у багатьох сферах вимивається, а на зміну приходить агресивне меншинство.

«Ми ще є — зі своїми спогадами, представленнями про порядність. Але нас уже немає, ми — уходяща натура. Хто прийде після нас? З якими уявленнями про професіоналізм? Я не знаю», — резюмував Ян Валетов.

Наталія Влащенко закликала глядачів не мовчати в соціальних мережах, адже часто інтелігентна позиція «пересидіти» сприймається опонентами як слабкість і бессилля.