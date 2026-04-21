Використовувати природні багатства України як власну кишеню — ідея, яка рано чи пізно призводить до лави підсудних.

Житомирська обласна прокуратура вже передала до суду справу проти ділків, які розгорнули масштабний нелегальний видобуток піщанику в Олевському районі. Тепер за кожен «куб» видобутого каменю доведеться відповідати за законом.

Будівельний камінь та руйнівні наслідки

Піщаник — це не просто камінь, а корисна копалина загальнодержавного значення. Його активно купують для оздоблення фасадів та будівництва, але в цьому випадку він став інструментом збагачення окремої групи осіб. За даними слідства, лише за три літніх місяці 2025 року з надр незаконно витягли щонайменше 700 кубометрів породи.

Коли фахівці Державної екологічної інспекції Поліського округу взялися за калькулятори, цифри виявилися приголомшливими. Шкода, завдана довкіллю, перевищує 16 мільйонів гривень. Це гроші, які фактично були вкрадені у держави та природи.

Доказову базу збирали спільними зусиллями. Екологи працювали пліч-о-пліч із прокуратурою, поліцією та СБУ, щоб жоден нюанс не випав із матеріалів справи. Як зазначають у відомстві, саме така злагодженість дозволяє доводити екологічні злочини до реальних судових вироків.

Начальник екоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що такі справи — це сигнал для всіх, хто намагається заробляти на незаконних кар'єрах:





«Ефективна співпраця між силовиками та контролерами дозволяє не просто виявити порушників, а підготувати залізобетонну базу для суду. Головне тут — принцип невідворотності покарання. Кожен, хто зазіхає на державні надра, має розуміти: відповідати доведеться повною мірою».





Що чекає на обвинувачених?

Наразі дії організаторів кваліфіковано як незаконний видобуток корисних копалин у великих розмірах, вчинений групою осіб за попередньою змовою. Це важка стаття, яка передбачає суворе покарання. Тепер слово за судом, який має поставити крапку в цій багатомільйонній афері на Житомирщині.