Місяць тому у Чернігові 10-місячному Марку раптово стало зле просто на вулиці — дитина почала задихатися.

Після цього стало відомо, що хлопчик не може жити без апарата штучної вентиляції легень.



Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» придбали для Марка життєво необхідне обладнання вартістю близько 400 тис грн — апарат уже передали родині.





«Ми з народження маємо проблему з диханням. Це вроджений синдром центральної гіповентиляції. І моя дитина під час сну перебуває на апараті штучної вентиляції легень», — розповіла мама хлопчика Олена Гордієнко.

До цього родина користувалася апаратом тимчасово, однак його потрібно було повертати. Після розголосу ветеран Павло Жариков, який тоді і врятував дитину, оголосив збір, однак вдалося зібрати лише 30 тисяч гривень, які спрямують на подальшу підтримку родини та потреби Марка.





«Ми не могли пройти повз цю історію. Після порятунку Марка стало очевидно, що дитині потрібна постійна підтримка. Ми зробили все, щоб він отримав цей життєво необхідний апарат», — наголосила президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк.

До придбання апарата долучилися партнери фонду.

Мама хлопчика зізнається: допомога стала для родини великою підтримкою у надзвичайно складний момент.

«Я раніше чула, що Валерій Дубіль допомагає дітям. Зараз знаю, що основна увага зосереджена на допомозі фронту, тому для нас було дуже неочікувано й зворушливо, що нашу проблему побачили й почули. Це неймовірно. У мене сльози на очах», — розповіла Олена.