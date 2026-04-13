"Делегати підтримали спільне звернення, де перелічений весь перелік "досягнень" Володимира Бугрова на посаді очільника Університету, разом із підтримкою ідеї із його тимчасовим відстороненням від виконання повноважень", – йдеться в повідомленні Студпарламенту КНУ в телеграм-каналі по результатам засідання палати делегатів Конференції студентів університету.

Зазначається, що рішення не було одноголосне, так як 7 делегатів утрималися.



Зі зверненням можна ознайомитися за посиланням: https://docs.google.com/document/u/0/d/1HWzxU371TmEFIsFz-UTMZGCfDBJcyx5UhDpjbY2-Slc/mobilebasic





Раніше Міносвіти звернулося до студентського самоуправління університету з проханням надати всі наявні матеріали можливих порушень, заяви і скарги на ректора, а також висловити позицію щодо необхідності його відсторонення.

Як повідомлялося, раніше в березні в анонімному телеграм-каналі з'явилися інтимні фото та відео, які начебто пов'язують з ректором КНУ ім. Шевченка Бугровим та 105-ю авдиторією головного (червоного) корпусу КНУ.

25 березня стало відомо, що Міністерство освіти і науки створило комісію з перевірки діяльності Бугрова. Зазначалося, що це зроблено у відповідь на звернення, що надійшло від університету, з проханням відреагувати на ту інформацію, що наразі є в публічному просторі. У відомстві додали, що наразі не йдеться про відсторонення ректора від посади на період роботи комісії.

Сам Бугров заявив, що не вважає, що з його боку є порушення виконання контракту, і готовий продемонструвати це комісії.

1 квітня біля "червоного корпусу" університету проходила студентська акція протесту за відсторонення на час перевірки ректора Бугрова. Серед вимог: публічна відповідь на питання, що відбувалося у 105 авдиторії і хто зафіксований на відео; готовність до незалежної перевірки; відсторонення ректора на час перевірки Міністерства освіти і науки; забезпечення відсутності будь-якого тиску, переслідування або негативних наслідків для студентів, працівників та свідків у зв'язку з участю в перевірці або в мирній акції протесту.

Після акції ректор заявив, що "шкода, що предметом студентського протесту, на радість відвертим ворогам Університету, стають організовані інформаційні атаки, бездоказові маніпуляції та фейки, розміщені на анонімних телеграм-каналах".





