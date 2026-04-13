Ця зміна статусу стала приводом для його розмови з керівником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Сторони обговорили, як юридичний досвід Мішеля та можливості фірми можуть допомогти в отриманні компенсацій для постраждалих від війни українців та бізнесу через європейські суди.

Співпраця у правовому полі

Андрій Єрмак повідомив, що під час розмови з давнім партнером України Шарлем Мішелем мова йшла насамперед про практичні формати взаємодії. Оскільки Мішель тепер працює у сфері міжнародного арбітражу, Україна розглядає це як додатковий інструмент для системної роботи в іноземних юрисдикціях.

Пріоритетні групи для захисту прав

Основний акцент у майбутній співпраці планується зробити на захисті інтересів тих, хто найбільше постраждав від російської агресії. Керівник ОП чітко окреслив коло питань, які потребують фахового юридичного супроводу на міжнародному рівні.

«Мій фокус залишається незмінним — відновлення справедливості для українців, які постраждали від війни. Йдеться про системну роботу в правовому полі, зокрема у європейських юрисдикціях», — зазначив Андрій Єрмак.

Зокрема, зусилля будуть спрямовані на допомогу:

військовим та цивільним, які повернулися з полону;

сім’ям депортованих до Росії дітей;

українським компаніям, що зазнали збитків або втратили активи

Міжнародне право як запобіжник

Єрмак також додав, що успіх України у судах — це не лише внутрішнє питання. Це прецедент, який має повернути вагу міжнародним законам, що були порушені агресором.

«Справедливість для України сьогодні — це не лише про нашу державу. Це про відновлення довіри до міжнародного права в часи геополітичної нестабільності», — підкреслив він.

Таким чином, розмова заклала підґрунтя для залучення міжнародних юридичних експертів до процесу стягнення репарацій та покарання за воєнні злочини в судовому порядку.