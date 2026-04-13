Поки Дональд Трамп сипав погрозами знищити цілі цивілізації, а його віце-президент Джей Ді Венс натякав на ядерні удари, за лаштунками розігрувалась комедія помилок та обману.

У свіжому ефірі програми «Влада vs Влащенко» Наталія Влащенко разом із відомим експертом, журналістом та колишнім розвідником Сергієм Жирновим розібрали, як американська адміністрація намагалася видати свій план за пакистанську ініціативу, чому НАТО відмовилося вписуватися за США і чому інвестори масово тікають із колись.

Ядерний покер та пакистанські «вихідні двері»

Під час ефіру Сергій Жирнов докладно розповів, як Трамп власноруч створив кризу, з якої не знав, як вийти. За словами експерта, фраза Трампа про «знищення цивілізації» була жахливою помилкою. Коли ситуація дійшла до межі, Вашингтон терміново вигадав «мирну ініціативу Пакистану», щоб Трамп міг зберегти обличчя.

«Я своїм шпигунським носом одразу відчув, що у Трампа з'явилися вихідні двері, – зазначив Жирнов в ефірі у Влащенка. - Це класична історія: Trump always chickens out (Трамп завжди дає задню). Насправді це американці написали текст, надіслали його до Пакистану, а там якийсь клерк просто роздрукував факс із Вашингтона прямо з позначками для прем'єра та виклав у мережу. Усім стало зрозуміло, що це американська вистава».





Крах «картонного раю» у Перській затоці

Окрему увагу у розмові Наталія Влащенко та її гість приділили долям країн Перської затоки. Роками Дубай, Катар та Бахрейн вважалися вітриною добробуту, але війна показала їхню повну незахищеність.

Жирнов порівняв ситуацію з Ліваном, який колись був «Близькосхідною Швейцарією», а тепер лежить у руїнах. «Це були потьомкінські селища, картонний рай. З'ясувалося, що копійчаним безпілотником можна розбомбити всю цю розкіш за одну ніч, і ніякі Рафалі чи F-35 не допоможуть. Розумні люди туди більше не поїдуть, бо побачили, як це легко зламати», - наголосив експерт. Статус-кво в регіоні втрачено назавжди, як паста, яку неможливо засунути назад у тюбик.

НАТО, Гренландія та образу Трампа

Наталія Влащенко порушила питання можливого виходу США з НАТО, про що останнім часом активно пише Білий дім. Сергій Жирнов пояснив, що агресивна поведінка Трампа не має нічого спільного із оборонним характером Альянсу.

“Трамп веде загарбницьку війну, а НАТО – це оборонний блок. Коли він починав цю кашу з Іраном, він ні з ким не радився. А коли все вилилося у світову кризу, він раптом згадав про союзників. Європейці логічно відповіли: сам заварив, сам і розсмоктуй», — пояснив Жирнов. Він також нагадав, що претензії Трампа до Європи щодо «життя за наш рахунок» — це повна ахінея та незнання історії, адже саме США після 1945 року нав'язали Європі свою модель захисту, щоб позбавити її власних армій.

Світло в кінці тунелю: сенсація між Ізраїлем та Ліваном

Незважаючи на загальний песимізм, в ефірі пролунала одна оптимістична новина. Вперше за 76 років Ізраїль та Ліван, які формально перебувають у стані війни з 1948 року, готові до прямих переговорів на рівні послів або навіть прем'єр-міністрів.

«Це майже революція. Дві країни, які десятиліттями не визнавали одна одну, раптом йдуть на розмову. Можливо, з цього й вийде», — резюмував Сергій Жирнов у розмові із Наталією Влащенком.

Календар замість перемоги

Підсумовуючи, експерт зазначив, що Трамп не «упиратиметься рогом» як Путін. Він має свій календар: 80-річчя, 250-річчя Америки та вибори в листопаді. Для нього важливо отримувати премії та золоті статуетки, а не вести довгу виснажливу війну. Світ входить у період довгих і каламутних переговорів, що все ж таки краще ядерних бомбардувань.