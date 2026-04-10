Мер Києва Віталій Кличко передав 1100 безпілотників різних типів від киян бригаді оперативного призначення «Буревій» Нацгвардії України. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі.

«Передав на фронт від громади Києва чергову партію необхідної допомоги. До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Нацгвардії України «Буревій» поїхали ще 1100 БпЛА різних типів. Зокрема, 500 FPV-дронів та 600 безпілотників-перехоплювачів (антишахедних)», - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що у січні цього року військові цієї бригади отримали від столиці 800 FPV-дронів. А загалом від початку 2026 року столиця виділила з бюджету на оснащення бійців бригади «Буревій» 100 млн грн.

«Загалом від початку року від Києва бійцям різних бригад передали уже понад 45 500 БпЛА різних типів. Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним захисникам. Також ми залучаємо кошти та передаємо обладнання в якості благодійної допомоги», - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році Київ виділив з міського бюджету на допомогу Силам оборони понад 12 млрд грн. За ці кошти для військових підрозділів були придбані безпілотники, засоби РЕБ, автівки та інші необхідні речі.