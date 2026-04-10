Поки країна живе звичним життям, у лісах та на водоймах триває боротьба за державні ресурси.

Лише за один тиждень Державна екологічна інспекція виявила порушень на астрономічну суму — майже 36 мільйонів гривень. Від незаконних рубок у Карпатах до браконьєрства на водосховищах: розповідаємо, де «нагрішили» найбільше та які області потрапили до антирейтингу природоохоронців.

Тиждень у цифрах: сотні протоколів та мільйонні збитки

З 3 по 9 квітня підрозділи Держекоінспекції працювали по всій Україні. Результати перевірок виявилися солідними:

Проведено майже 500 рейдів та заходів контролю .

. Складено 385 протоколів про адміністративні правопорушення.

про адміністративні правопорушення. Сума збитків, завданих природним ресурсам, перевищила 35,8 мільйона гривень.

Державі вже вдалося стягнути майже 5 мільйонів гривень у добровільному та примусовому порядку, але основний масив справ тепер передано до правоохоронних органів.

Чернівеччина: рекордний «лісоповал» біля села Плоска

Найбільш резонансний випадок стався у Вижницькому районі Чернівецької області. Поза межами села Плоска невідомі особи влаштували масову вирубку дерев. Інспектори нарахували збитків на приголомшливу суму — понад 27 мільйонів гривень. Оскільки винних на місці не застали, матеріали передали до поліції для розшуку порушників.

Карпати та Одещина: під ударом заповідні зони

На Івано-Франківщині інспекція пред’явила претензію лісовому підприємству на 11,5 мільйонів гривень. Йдеться про незаконну рубку в межах Національного парку «Гуцульщина».

На Одещині ж постраждав ландшафтний заказник «Верхній ліс». Там інспектори виявили знищення 13 вікових дубів. Шкоду оцінили у 940 тисяч гривень, а справою вже займається Березівський райвідділ поліції.

Полтавщина: браконьєри на воді та «лисі» лісосмуги

Полтавська область відзначилася одразу двома великими справами:

Нищення лісосмуг: Між селами Бугаївка та Броварки зрубали 574 дерева, що захищали автодорогу. Збитки — 1,6 мільйона гривень. Браконьєрство: На Кам'янському водосховищі невідомі незаконно виловили риби на 1,3 мільйона гривень.

Чернігівщина: порубки вздовж трас

У Ніжинському районі інспектори зафіксували вирубку дерев прямо у смузі відводу автодороги Борзна–Комарівка. Збитки для держави тут склали понад 820 тисяч гривень.