Відповідний законопроєкт давно вже внесений депутатами фракції. Окрім цього, розпочатий всеукраїнський збір підписів під відповідною петицією до президента.
За словами лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, йдеться про долю 9 мільйонів людей похилого віку, які досі отримують пенсію втричі меншу за прожитковий рівень і опинилися за межею виживання.
«Закон України передбачає, що пенсіонеру не можна платити менше мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень – це межа фізіологічного виживання. Якщо пенсіонеру платити менше, людина просто помре. Такий мінімальний поріг, нижче якого не можна платити пенсіонерам, це 7241 гривня. Це закон. Цей закон не виконується в країні. І не виконується не тому, що немає грошей, а тому, що ці гроші розбазарюються на корупцію й неефективні видатки, а пенсіонерів планово знищують. Це пенсійний геноцид!» – обурено наголосила Юлія Тимошенко.
Вона нагадала, що депутати фракції «Батьківщина» внесли законопроєкт щодо ліквідації неефективних видатків та запропонували статті доходів, які дозволять 9 мільйонам людей похилого віку підвищити мінімальні пенсії мінімум до 7241 гривні та підняти виплати військовим, адже неприпустимо, що «грошове забезпечення нашим військовим платять 20 тисяч, а офіцерам – 32 тисячі гривень».
«Ми зараз почали збирати підписи під всенародною національною петицією і зайдемо до кожного пенсіонера і до кожного військового, зберемо підписи під зверненням до президента про негайний перегляд бюджету і припинення знущання з військових та геноциду пенсіонерів в країні. Ми доб’ємося свого, тому що так відноситися до людей не можна», – підсумувала Юлія Тимошенко.
Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголошує, що сьогодні в українських магазинах пенсіонери буквально вираховують кожен грам продуктів:
«Коли людина, яка пропрацювала 40 років, на касі перераховує дріб’язок і в останній момент відкладає пачку крупи, бо не вистачає кількох гривень — це щоденне приниження гідності. Людей заганяють у голод, бо виплати в рази менші за реальну вартість життя.
Саме тому ми вимагаємо негайно підняти мінімальну пенсію до 7241 гривні - до порогу, нижче якого людина просто починає фізіологічно згасати».