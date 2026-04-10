«Батьківщина» вимагає припинити політику геноциду пенсіонерів, негайно внести зміни до державного бюджету та збільшити мінімальну пенсію до мінімального прожиткового рівня для непрацездатних осіб, який нині складає 7241.

Відповідний законопроєкт давно вже внесений депутатами фракції. Окрім цього, розпочатий всеукраїнський збір підписів під відповідною петицією до президента.

За словами лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, йдеться про долю 9 мільйонів людей похилого віку, які досі отримують пенсію втричі меншу за прожитковий рівень і опинилися за межею виживання.

«Закон України передбачає, що пенсіонеру не можна платити менше мінімального прожиткового рівня. Мінімальний прожитковий рівень – це межа фізіологічного виживання. Якщо пенсіонеру платити менше, людина просто помре. Такий мінімальний поріг, нижче якого не можна платити пенсіонерам, це 7241 гривня. Це закон. Цей закон не виконується в країні. І не виконується не тому, що немає грошей, а тому, що ці гроші розбазарюються на корупцію й неефективні видатки, а пенсіонерів планово знищують. Це пенсійний геноцид!» – обурено наголосила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що депутати фракції «Батьківщина» внесли законопроєкт щодо ліквідації неефективних видатків та запропонували статті доходів, які дозволять 9 мільйонам людей похилого віку підвищити мінімальні пенсії мінімум до 7241 гривні та підняти виплати військовим, адже неприпустимо, що «грошове забезпечення нашим військовим платять 20 тисяч, а офіцерам – 32 тисячі гривень».

«Ми зараз почали збирати підписи під всенародною національною петицією і зайдемо до кожного пенсіонера і до кожного військового, зберемо підписи під зверненням до президента про негайний перегляд бюджету і припинення знущання з військових та геноциду пенсіонерів в країні. Ми доб’ємося свого, тому що так відноситися до людей не можна», – підсумувала Юлія Тимошенко.

Заступник лідерки «Батьківщини» Валерій Дубіль наголошує, що сьогодні в українських магазинах пенсіонери буквально вираховують кожен грам продуктів:

«Коли людина, яка пропрацювала 40 років, на касі перераховує дріб’язок і в останній момент відкладає пачку крупи, бо не вистачає кількох гривень — це щоденне приниження гідності. Людей заганяють у голод, бо виплати в рази менші за реальну вартість життя.

Саме тому ми вимагаємо негайно підняти мінімальну пенсію до 7241 гривні - до порогу, нижче якого людина просто починає фізіологічно згасати».