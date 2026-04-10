Те, що виявили екоінспектори на Житомирщині, важко назвати просто порубкою — це справжній лісоповал промислових масштабів.

Понад 11 тисяч пнів, лисих ділянок та збитки, що перевищують 36 мільйонів гривень. Але найцікавіше інше: відповідати за знищення дерев, ймовірно, доведеться не лише лісорубам, а й місцевим громадам, які роками «не помічали», як під їхнім носом вивозять ліс.

Масштаби катастрофи: від Олевська до Народичів

Завдяки небайдужому громадянину, який звернувся зі скаргою, екоінспектори Поліського округу разом із лісівниками провели масштабні рейди. Картина виявилася похмурою:

Народицька громада: Поблизу села Славковичі знищили понад 2,5 тисячі дерев, завдавши природі шкоди на рекордні 18,3 мільйона гривень .

Поблизу села Славковичі знищили понад 2,5 тисячі дерев, завдавши природі шкоди на рекордні . Брусилівська громада: Хоча масштаб тут менший, факти самовільної рубки також зафіксовані.

Загалом по області нарахували понад 11 тисяч пнів. Це тисячі дерев, які могли б десятиліттями очищувати повітря, але перетворилися на чийсь нелегальний заробіток.





Чому це стало можливим? Пастка «нічийних» лісів

Головна проблема в тому, що більшість вирубок сталися на так званих «самозалісених» землях. Це ділянки, які офіційно вважаються сільськогосподарськими полями або землями запасу, але за роки бездіяльності вони заросли справжнім лісом.

Оскільки ці ліси формально нікому не належать, за ними ніхто не стежить. Цим і користуються аферисти. Начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує: відсутність офіційного користувача не означає, що ліс можна нищити безкарно.

Громади платитимуть із власної кишені?

Екоінспекція створює прецедент: якщо місцева влада ігнорує незаконні рубки на своїй території, вона має за це платити.

«Дивує позиція окремих органів місцевого самоврядування, які не повідомляють про порушення, чим породжують нові зловживання», — зазначає Євгеній Медведовський.

Вже є перший випадок на Рівненщині, де суд зобов'язав громаду виплатити 2,9 млн грн за те, що вони «не вгледіли» за лісом на землях запасу. Зараз до 23 громад Поліського округу вже висунуто претензії на загальну суму понад 64 мільйони гривень.

Що далі?

Матеріали щодо вирубок на 36 мільйонів уже передали до Спеціалізованої екологічної прокуратури. Тепер справою займаються правоохоронці, а громадам Житомирщини варто готуватися до серйозних судових розглядів та фінансових санкцій.