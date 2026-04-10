Повітряний простір над фронтом перетворився на арену високотехнологічної дуелі. Лише за один місяць бійці Центру спеціального призначення «Омега» приземлили та знищили сотні ворожих безпілотників.

Поки ворог намагається тероризувати наші позиції «Молніями», оператори загону «Гострі картузи» демонструють філігранну роботу зенітними дронами. Розповідаємо про результати «небесної жниви» та як стати частиною цієї елітної команди.

Статистика, що вражає: 440 знищених цілей

Березень став по-справжньому «врожайним» для зенітників «Омеги». Спецпризначенці відзвітували про ліквідацію близько 440 ворожих безпілотників різних модифікацій. Це і розвідувальні «очі», що коригують артилерію, і небезпечні ударні дрони.

Такий результат став можливим завдяки зміні тактики: наші воїни все частіше використовують зенітні дрони для перехоплення ворожих об'єктів у повітрі. Це дозволяє економити дорогі ракети ППО та діяти максимально мобільно.

«Гострі картузи» проти «Молній»

Окрему увагу привернули кадри роботи операторів із групи «Гострі картузи» (2-й окремий загону «Омеги»). Вони спеціалізуються на вистежуванні та знищенні ударних дронів типу «Молнія». На оприлюдненому відео видно, як український дрон-перехоплювач буквально «наздоганяє» та розносить ворожу ціль у небі. Це ювелірна робота, де доля секунди та майстерність пілота вирішують усе.





Стань частиною легенди: рекрутинг до «Омеги»

Центр спеціального призначення постійно шукає людей, які готові працювати на результат. Якщо ви відчуваєте в собі сили стати частиною елітного підрозділу, «Омега» пропонує професійний підхід до навчання.

Війську потрібні не лише штурмовики, а й технічні генії: оператори БпЛА, інженери, спеціалісти з радіоелектронної боротьби. Рекрутинг до «Омеги» — це можливість працювати з найсучаснішою технікою та кращими інструкторами. Подати заявку можна через офіційні канали підрозділу або звернувшись до рекрутингових центрів, вказавши бажання служити саме в Центрі «Омега».

Більше ніж служба: фонд «Омега Дім»

Служба в спецпідрозділі — це не лише про бойові виходи, а й про впевненість у завтрашньому дні. Для підтримки бійців та їхніх родин працює благодійний фонд «Омега Дім».

Фонд займається не лише забезпеченням підрозділів необхідним спорядженням, а й бере на себе соціальну місію: допомогу пораненим воїнам, реабілітацію та підтримку сімей загиблих героїв. Підтримуючи фонд, кожен українець може зробити свій внесок у те, щоб наші «мисливці за дронами» мали все необхідне для перемоги.