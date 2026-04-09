Розпочалася реєстрація на благодійний забіг «Чисте небо», який відбудеться 19 квітня у Києві та онлайн по всій Україні та Європі. Забіг проходить в рамках ініціативи «Очі ППО» та збирає кошти на підтримку 1020 зенітного ракетно-артилерійського полку. Для учасників бойових дій участь у забігу передбачена за вільний донат.

Кіноспілка та партнери вже вдруге організовують благодійний забіг «Чисте небо». Перший захід відбувся у жовтні 2025 року, до якого долучилося понад 200 учасників з Києва та інших міст України і Європи. Минулого разу вдалося зібрали 261 119 гривень, після чого Олег Крот, засновник «Фундації Течія» подвоїв суму збору, тож загалом вдалося акумулювати 522 238 гривень. Всі кошти згодом передали на потреби 1020 ЗРАП.

Учасники отримали подарунки від партнерів та розіграш пам’ятних призів. Кожен бігун отримав медаль зі справжніх гільз, які були відстріляні під час збиття ворожих дронів. Ініціатива набула широкого розголосу, і організатори оголосили забіг щорічним. У 2026 році пройдуть вже чотири заходи, а перший старт відбудеться 19 квітня в Києві на ВДНГ.

«Після неймовірного результату минулого року та відгуків від учасників, ми запускаємо новий сезон забігів, щоб ще більше людей могли долучитися до підтримки нашої ППО. Забіг показав, що спорт може не тільки акумулювати значні кошти для військових, але і сформувати спільноту небайдужих відповідальних людей. Ми запрошуємо всіх долучатися як офлайн у Києві, так іонлайн в інших містах», — коментує Артем Колюбаєв, голова правління ГО «Кіноспілка».

Благодійний забіг «Чисте небо» — це частина проєкту Кіноспілки та 1020 ЗРАП «Очі ППО». Ініціатива підтримує полк та збирає кошти на закупівлю унікальних електронно-оптичних комплексів тепловізійного виявлення «земля-повітря» для ППО. Такі комплекси дозволяють виявляти повітряні цілі вдень і вночі на великих дистанціях, що значно підсилюють роботу військових.





Перший забіг цього року запланований на 19 квітня. Доєднатися до заходу і пробігти дистанції можна з будь-якого міста України та Європи. У Києві ж старт відбудеться на ВДНГ. Для учасників передбачені декілька дистанцій, зокрема 5 км, 10 км, зіркова миля для новачків у 1,5 км та онлайн-участь. Діти також можуть взяти участь у забігу: 400 м для бігунів віком 4-6 років та 800 м для 7-10 років. Для учасників бойових дій участь у забігу можлива за вільний донат.

Серед партнерів благодійного забігу «Чисте Небо» — Укрзолото, Interatletika, Характер Спорт, Haters Run Club, LAWA, LVS Кейтерінг, ГО «Фундація Течія», ГО «Муніципальна Ліга Києва», Адвокатське обʼєднання «АРОУ», Національна бібліотека України для дітей, МіксМарт, Територія мінімальних цін та інші.

