На Донецькому напрямку, де сьогодні найспекотніше, відбулося нагородження тих, хто щодня робить неможливе.

Дев’ять спецпризначенців легендарної «Омеги» Національної гвардії отримали відзнаки від Президента України. Нагороди бійцям вручив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко безпосередньо поблизу зони бойових дій.

Ордени за подвиги на передовій

Більшість відзнак — це ордени «За мужність». Це саме ті нагороди, які дають за реальні вчинки на полі бою, за врятовані життя побратимів та успішно виконані спецоперації, про які часто не можна розповідати в деталях.

Вісім військовослужбовців Центру спеціального призначення отримали ці нагороди: четверо бійців тепер мають орден «За мужність» II ступеня, ще четверо — III ступеня.

Визнання лідерства

Окрему високу державну нагороду отримав очільник Центру спеціального призначення «Омега» генерал-майор Павло Яцюк. Його відзначили орденом Богдана Хмельницького II ступеня. Це визнання не лише особистої хоробрості, а й професійного командування підрозділом, який виконує найскладніші завдання у найскладніших точках фронту.





Щоденна робота «Омеги»

Ці нагороди — лише верхівка айсберга того гігантського об’єму роботи, який виконують «омегівці». На їхньому рахунку — філігранна робота по техніці ворога, диверсійні вилазки та стримування наступу там, де інші не витримують. Бійці Центру щодня підтверджують статус еліти Національної гвардії, доводячи, що для них не існує нездійсненних місій.