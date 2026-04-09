Те, що побачили екоінспектори поблизу села Обенижі, важко назвати просто порубкою — це справжнє знищення природи в промислових масштабах.

Сотні зрубаних дубів, беріз та сосен лишили по собі порожнечу та мільйонні збитки для держави. Хто підняв руку на лісові насадження і яке покарання світить паліям лісу, якщо їхню провину доведуть у суді — читайте у матеріалі.

Понад 600 «трупів» дерев: масштаби катастрофи

8 квітня під час чергового рейду спеціалісти екоінспекції Волині натрапили на жахливу знахідку. На землях запасу, що розташовані за межами села Обенижі Турійської громади, виявили ціле «кладовище» свіжозрубаних дерев.

Масштаби вражають: інспектори нарахували 634 пні. Зловмисники не обирали якусь одну породу — косили все підряд: дуби, вільхи, осики, берези, верби та сосни. Діаметри зрубаних стовбурів були різними — від молодих дерев до справжніх велетнів із діаметром понад 80 сантиметрів.

Ціна питання — 5,7 мільйонів гривень

Кожне зрубане дерево має свою ціну, і в цьому випадку вона виявилася космічною. Екологи підрахували, що шкода, завдана довкіллю, становить 5 750 698 гривень. Це гроші, які фактично вкрали у громади та держави, знищивши природний захист і легені регіону.

На місце події одразу викликали поліцію. Слідчо-оперативна група зафіксувала правопорушення, і наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Що чекає на порушників?

Якщо винних знайдуть, їм навряд чи вдасться відбутися лише дрібним штрафом. Оскільки збитки величезні, справу розглядають за Кримінальним кодексом.

Штрафи: можуть сягати 34 000 гривень.

можуть сягати 34 000 гривень. Реальний термін: стаття передбачає обмеження або навіть позбавлення волі на строк до 3 років.

Не будьте байдужими!

Екоінспекція нагадує: природа не може захистити себе сама. Якщо ви бачите, що хтось підозріло рубає ліс, вивозить сміття у невідомому напрямку або забруднює річки — не мовчіть. Повідомити про порушення можна через гарячу лінію (0332) 72-33-96 або через додаток «ЕкоЗагроза».