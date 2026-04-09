Сотні зрубаних дубів, беріз та сосен лишили по собі порожнечу та мільйонні збитки для держави. Хто підняв руку на лісові насадження і яке покарання світить паліям лісу, якщо їхню провину доведуть у суді — читайте у матеріалі.
Понад 600 «трупів» дерев: масштаби катастрофи
8 квітня під час чергового рейду спеціалісти екоінспекції Волині натрапили на жахливу знахідку. На землях запасу, що розташовані за межами села Обенижі Турійської громади, виявили ціле «кладовище» свіжозрубаних дерев.
Масштаби вражають: інспектори нарахували 634 пні. Зловмисники не обирали якусь одну породу — косили все підряд: дуби, вільхи, осики, берези, верби та сосни. Діаметри зрубаних стовбурів були різними — від молодих дерев до справжніх велетнів із діаметром понад 80 сантиметрів.
Ціна питання — 5,7 мільйонів гривень
Кожне зрубане дерево має свою ціну, і в цьому випадку вона виявилася космічною. Екологи підрахували, що шкода, завдана довкіллю, становить 5 750 698 гривень. Це гроші, які фактично вкрали у громади та держави, знищивши природний захист і легені регіону.
На місце події одразу викликали поліцію. Слідчо-оперативна група зафіксувала правопорушення, і наразі правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Що чекає на порушників?
Якщо винних знайдуть, їм навряд чи вдасться відбутися лише дрібним штрафом. Оскільки збитки величезні, справу розглядають за Кримінальним кодексом.
- Штрафи: можуть сягати 34 000 гривень.
- Реальний термін: стаття передбачає обмеження або навіть позбавлення волі на строк до 3 років.
Не будьте байдужими!
Екоінспекція нагадує: природа не може захистити себе сама. Якщо ви бачите, що хтось підозріло рубає ліс, вивозить сміття у невідомому напрямку або забруднює річки — не мовчіть. Повідомити про порушення можна через гарячу лінію (0332) 72-33-96 або через додаток «ЕкоЗагроза».