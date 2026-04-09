Війна та кадровий дефіцит не завадили одному з головних символів України — дендропарку «Софіївка» — зустріти весну у всій красі.

Поки парк готується приймати тисячі туристів, а київські архітектори відновлюють зруйновані пам’ятки, навколо культурної спадщини Умані розгортається бюрократична драма. Політик Микола Томенко розповів, чому українське диво досі не в ЮНЕСКО та який особливий подарунок отримав парк до відкриття сезону.

Скульптурна допомога: Аполлон знову на місці

Цьогорічний старт сезону в Умані став особливим завдяки жесту солідарності від київських науковців. Ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році парк зазнав втрат: через падіння дерева було розбито статую Аполлона Бельведерського.

На допомогу прийшли фахівці Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА). Команда архітектурного факультету власноруч виготовила нову скульптуру, яку ректор Олексій Дніпров офіційно передав парку. Тепер античний красень знову прикрашає алеї «Софіївки».

Доглянутість попри війну

Попри те, що через війну кількість працівників у парку суттєво скоротилася, його стан вражає навіть досвідчених експертів. Микола Томенко, який відвідав парк під час міжнародної наукової конференції, зауважує, що керівництву вдалося зберегти парк у зразковому стані.

«"Софіївка" була і залишається культурним, природним і туристичним дивом України. Презентація парку його керівником Володимиром Грабовим продемонструвала, наскільки нині доглянутий цей найстаріший в Україні дендрологічний парк», — ділиться враженнями Томенко.

Бюрократичні пастки: чому ЮНЕСКО на паузі?

Проте не обійшлося і без «ложки дьогтю». Найбільше обурення у громадськості викликає ситуація довкола включення «Софіївки» до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Виявляється, номінаційне досьє було готове ще влітку 2024 року, причому науковці зробили це власним коштом.

«Звернув увагу на дивну, щоб не сказати неадекватну, позицію Міністерства культури, яке вже два роки фактично блокує подання дендропарку до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», — наголошує політик.

Це рішення виглядає особливо незрозумілим зараз, коли Україна потребує максимальної міжнародної підтримки та захисту своєї культурної спадщини.

Час їхати в Умань

Завершуючи свій візит, Микола Томенко нагадав, що «Софіївка» входить до переліку «7 чудес України» і є ідеальним місцем для того, щоб хоч на трохи переключитися та набратися сил.

«Наполегливо рекомендую всім, щойно зміниться погода на краще, відвідати "Софіївку" — одне із семи чудес України», — підсумував він.