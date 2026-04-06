Поки країна бореться за кожен метр своєї землі, у волинських лісах розгорнулася справжня екологічна драма.

Екоінспектори під час рейду натрапили на «голу» ділянку лісу там, де мали б рости столітні дерева. Масштаби вражають: майже два гектари знищених насаджень і мільйонні збитки державі. Хтось вирішив, що ліс — це просто безкоштовний будматеріал, але тепер за це доведеться відповідати перед законом.

Майже 500 дерев під сокиру: що побачили інспектори

На території Боровненського лісництва, що на Камінь-Каширщині, спеціалісти екоінспекції виявили справжнє «кладовище» дерев. На площі у 1,8 гектара незаконно зрубали 466 дерев. Серед знищених порід — ялина, сосна, вільха, дуб та береза.

Вражають і розміри дерев, які пустили на дрова чи продаж: діаметри пнів сягають від 18 до солідних 69 сантиметрів. На місці злочину залишилися не лише пні, а й близько 20 кубометрів готової лісопродукції, яку не встигли вивезти.

Ціна питання — понад 6,5 мільйонів гривень

Фахівці вже підрахували збитки, які нанесли довкіллю та державі ці «чорні лісоруби». Сума захмарна — 6 661 483 грн.

Цікаво, що на деяких пнях інспектори знайшли відтиски клейма «СП» (самовільна порубка). Це означає, що факт незаконних дій намагалися зафіксувати або якось «легалізувати» в процесі, але масштаби катастрофи приховати не вдалося. На місце події одразу викликали поліцію, і тепер цією справою займається слідчо-оперативна група.







Кримінальний фінал та заклик до небайдужих

За цим фактом уже відкрили кримінальне провадження за статтею 246 ККУ (незаконна порубка лісу). Досудове розслідування триває, і винним загрожує не лише величезний штраф, а й реальний термін ув'язнення.

Екоінспекція нагадує: ліс — це наше спільне багатство, а не чиясь приватна комора. Якщо ви бачите дивні вирубки, стихійні звалища або захоплення берегів річок — не мовчіть. Повідомити про екологічний злочин можна кількома способами: