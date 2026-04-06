Лідерка «Батьківщини» в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук заявила, що частина депутатів монобільшості почала боятися відповідальності і більше не готова голосувати «по команді» з Офісу президента за антиконституційні закони.

«Більшість, яка голосувала за антиконституційні, антиукраїнські закони, сама себе грохнула», – стверджує Юлія Тимошенко.





Експрем’єрка допускає: такі зміни в настроях «слуг народу» є свідченням того, що депутати почали остерігатися відповідальності, яка може настати після завершення війни та перезавантаження влади.