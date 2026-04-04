Сьогодні, 4 квітня, свій день народження відзначає один із найбільш елітних та закритих підрозділів країни — Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

Поки бійці виконують надскладні завдання на лінії фронту, у столиці вшановують пам'ять тих, хто віддав життя за нашу свободу. Громадський діяч Микола Томенко розповів про відкриття унікального пам’ятного знака «Омега незламних» та нагадав, чому цей підрозділ вважається справжньою сталевою елітою українського війська.

23 роки мужності: від загону до Центру спецпризначення

Історія «Омеги» розпочалася саме 4 квітня 2003 року. За ці роки підрозділ пройшов шлях від окремого загону до потужного Центру, який сьогодні очолює генерал-майор Павло Яцюк. Під час повномасштабної війни «омегівці» стали нічним кошмаром для окупантів, працюючи там, де іншим не під силу.

Масштаб героїзму вражає: станом на сьогодні вже 24 бійці підрозділу удостоєні найвищої державної нагороди — звання Героя України. Микола Томенко, чий фонд «Рідна країна» роками допомагає спецпризначенцям, наголошує, що така співпраця для нього є предметом особливої гордості.

«Пишаюся багаторічною співпрацею нашого Фонду «Рідна країна» з дружньою командою Центру спеціального призначення «Омега». Нині це елітний підрозділ на чолі з генерал-майором Павлом Яцюком виконує найскладніші завдання під час російсько-української війни», — зазначив Микола Томенко у своєму дописі.





«Омега незламних»: новий символ пам'яті у столиці

Сьогоднішнє свято має і щемливу ноту — у Києві відкривають меморіальний знак «Омега незламних». Це місце сили, присвячене воїнам спецпідрозділу, які не повернулися з бойових завдань. Над проєктом працювали відомі українські скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов, які змогли втілити у камені та металі незламний дух спецназівців.

Микола Томенко особисто долучився до того, щоб ця ініціатива стала реальністю, адже гідне вшанування героїв — це обов’язок тилу перед тими, хто тримає небо.

«Інформую киян, що сьогодні буде відкрито меморіальний знак загиблим воїнам спецпідрозділу «Омега» — «Омега незламних». Радий був також прилучитися до реалізації цієї ініціативи гідного пошанування героїв-омегівців», — поділився політик.

Спецназ, який творить історію

Спецпідрозділ «Омега» — це люди, чиїх облич ми часто не бачимо, але чию роботу відчуває вся країна. Їх називають фахівцями «останнього слова», адже саме вони ставлять крапку в найскладніших операціях.

Завершуючи своє привітання, Микола Томенко висловив упевненість, яку поділяють мільйони українців: ворог може планувати що завгодно, але фінальний акорд у цій війні за нашими героями.

«І переконаний, що завжди: останнє слово буде за вами», — підсумував Микола Томенко.