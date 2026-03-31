Поки світ обговорює виклики штучного інтелекту, українські науковці разом із міжнародними партнерами шукають формулу того, як не втратити людське обличчя в епоху інновацій. Ця конференція стала не просто сухим науковим звітом, а справжнім маніфестом стійкості: про те, чому українська освіта сьогодні — це наша найпотужніша зброя, і як древній Поділ крізь віки продовжує диктувати моду на інтелект.

Науковий десант у столиці: понад 300 вчених та дипломати

Тридцять перша Міжнародна науково-практична конференція в КиМУ стала справжнім інтелектуальним хабом. Масштаб вражає: до дискусій долучилися представники Польщі, Чехії, Німеччини та навіть далекого Китаю. Серед почесних гостей за столом президії можна було побачити не лише професорів, а й дипломатів, зокрема Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індонезія Арієфа Мухаммада Басаламу, а також відомого громадського діяча Дениса Силантьєва.

Такий склад учасників підтверджує просту істину: попри війну та постійні загрози, Київ залишається магнітом для світової науки. Обговорювали все — від того, як змінити підходи до навчання молоді, до глобальних інноваційних трендів, які зараз перевертають уявлення про освіту.

Повернення до витоків: Поділ як колиска європейської науки

Особливим гостем заходу став очільник Подільської районної адміністрації Володимир Наконечний, для якого стіни КиМУ є майже рідними, адже він свого часу працював у цьому університеті. Разом із керівницею апарату РДА Юлією Шпак вони долучилися до обговорення того, як поєднати славне минуле нашої освіти з цифровим завтра.

Володимир Наконечний провів паралель, яка змусила присутніх замислитися: сучасні студенти є прямими спадкоємцями тих самих спудеїв, що сотні років тому навчалися у Братській школі та Могилянці.

«Справжня освіта – це здатність зберігати тяглість поколінь, адаптуючи досвід минулого до викликів майбутнього. Поділ у цьому сенсі є унікальним: тут, серед давніх вулиць, сотні років тому в стінах Братської школи та Могилянки закладалися основи української та європейської науки. Ми стоїмо на плечах гігантів – від спудеїв Братського монастиря до сучасних дослідників. Наше завдання сьогодні – зберегти баланс між національною ідентичністю та універсальними цінностями», – підкреслив голова району.

Освіта як зброя: виклики війни та штучного інтелекту

Учасники конференції не оминули і найбільш «гарячих» тем сучасності. Багато уваги приділили трансформації навчання під впливом штучного інтелекту. Як зробити так, щоб нейромережі допомагали, а не замінювали людське мислення? Як зберегти полікультурність у світі, що стрімко змінюється?

Для Подолу ці питання природні, адже цей район Києва історично був місцем, де зустрічалися різні культури, ремесла та ідеї. Сьогодні ж, у часи великих випробувань, знання набувають стратегічного значення. За словами очільника Подільської адміністрації, сьогодні українська освіта — це «найпотужніша зброя». Саме інноваційні підходи дозволяють нашому суспільству бути на крок попереду, залишатися швидшими та стійкішими до будь-яких загроз.

Інтелектуальний фундамент майбутньої перемоги

Завершення конференції в КиМУ ще раз довело: українська наукова думка не просто жива, вона динамічно розвивається. Подібні заходи стають майданчиками, де народжуються рішення, що зміцнюють не лише столицю, а й усю країну. Поєднання міжнародного досвіду, поваги до своєї історії та відкритості до нових технологій створює той самий міцний фундамент, на якому будуватиметься повоєнна Україна. КиМУ вкотре підтвердив свій статус одного з провідних інтелектуальних центрів, де майбутнє готують уже сьогодні.