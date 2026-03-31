Понад 1300 зрубаних дерев поблизу села Довговоля перетворилися на судову претензію до місцевої влади. Оскільки правоохоронці так і не змогли знайти «чорних лісорубів», закон каже прямо: за ліс, що залишився без нагляду, відповідає громада своїм бюджетом. Чи готова Володимирецька селищна рада віддати мільйони за те, що не вберегла власні природні багатства?

Коли лісорубів не знайшли, платить громада

Ця історія почалася ще минулої весни з простого повідомлення у застосунку «ЕкоЗагроза». Коли інспектори приїхали на місце поблизу села Довговоля, вони побачили жахливу картину: пустку замість лісу. Невідомі знищили 1376 дерев різних порід. Фахівці підрахували збитки — цифра шокувала навіть досвідчених екологів: 13,5 мільйона гривень.

Матеріали справи пройшли через СБУ та поліцію, але результати досудового розслідування, які надійшли у березні 2026 року, виявилися невтішними — винних осіб встановити не вдалося. У таких випадках включається жорстка норма Лісового кодексу: якщо злочинець не знайдений, за шкоду довкіллю платить орган місцевого самоврядування, на чиїй землі ріс цей ліс.

Позиція екоінспекції: спускати справу «на гальмах» не будуть

Начальник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що це не просто формальність, а питання відповідальності влади за свої ресурси. На його переконання, масштабна вирубка понад тисячі дерев не могла пройти непоміченою, і громада мала б краще дбати про свої землі.

«Це не просто цифри у звіті, а значні збитки для екосистеми регіону та держави. Наша позиція принципова: покарання за такі злочини має бути невідворотним. Оскільки винні не встановлені, відповідальність несе селищна рада», — заявив Медведовський.

Мільйонна претензія: добровільно або через суд

Наразі Володимирецька селищна рада опинилася перед складним вибором. Екоінспекція вже направила офіційну претензію з вимогою добровільно відшкодувати 13,5 мільйона гривень протягом місяця.

Для бюджету громади це величезна сума, яку доведеться забрати з інших потреб — ремонту доріг, шкіл чи лікарень. Проте, якщо місцева влада відмовиться платити добровільно, наступним кроком буде позов до Господарського суду Рівненської області. У такому разі сума може зрости ще й за рахунок судових витрат.

Урок для всієї України

Цей випадок — гучний сигнал для всіх голів громад. Місцева влада має розуміти, що статус «земель запасу», які нікому не надані у користування, не знімає з них відповідальності. Якщо ліс на території громади вирубують невідомі, а влада «нічого не бачить», то зрештою за це заплатять усі мешканці зі своєї спільної кишені.