Як зробити азартні ігри безпечними? ГС «Центр відповідальної гри» за підтримки ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City) презентував аналітичний огляд досвіду Литви, Грузії та Казахстану. Дослідники з’ясували, які принципи відповідальної гри працюють найкраще та як країни борються з сайтами, що працюють без ліцензій.

Одним із ключових блоків дослідження став аналіз боротьби з «тіньовим» сегментом. Кожна країна обирає свій шлях:

●​ У Казахстані фокус на глибокому аналізі контенту. Спеціальні системи виявляють підозрілі сайти, фіксують порушення та вносять їх до чорних списків для подальшого блокування.

●​ У Литві, де нелегальний ринок оцінюють у солідні 50 мільйонів євро, діють рішуче: там блокують не лише доступ до сайтів, а й фінансові операції, пов’язані з незаконними іграми.

●​ У Грузії проблему вирішують через кримінальний кодекс. Робота без ліцензії тут прирівнюється до незаконного підприємництва, що загрожує не лише величезними штрафами, а й реальним тюремним терміном.



«Ми бачимо, що в різних країнах застосовуються різні інструменти — від фінансових обмежень до моніторингу поведінки гравців. Але їх об’єднує системний підхід: робота з даними, прозорість і контроль. Саме такі практики дозволяють не лише реагувати на проблему, а й попереджати її», — зазначає Ольга Ісаєва, директорка Центру відповідальної гри.

Щодо принципів відповідальної гри, які застосовують країни, то у Литві гравець постійно бачить перед собою тривалість сесії та суму витрачених коштів. Це дозволяє вчасно помітити небезпечну поведінку. У Грузії акцент зробили на повній прозорості: кожен користувач має миттєвий доступ до своєї історії операцій, а в Казахстані діють централізовані системи обліку, які дозволяють встановлювати персональні ліміти.

Соціальна відповідальність як стандарт індустрії

Підтримка таких досліджень є частиною стратегії розвитку легального ринку. Власник Slot City (ТОВ «Олл Сіті Геймс») Павло Чиклікчи зазначає, що аналіз світових практик — це необхідність для створення якісного продукту.

«Ми розглядаємо участь у таких ініціативах як внесок у розвиток індустрії. Аналіз світових практик допомагає краще розуміти, які рішення формують безпечне та якісне середовище для користувача», — підкреслив він.

На думку експертів, впровадження прозорих правил гри дозволяє будувати довіру між бізнесом та гравцями. Повна версія звіту вже доступна для ознайомлення на офіційному ресурсі Центру відповідальної гри.