Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан оприлюднила у Facebook історію, яка стала одним із найсильніших прикладів розвитку трансплантології у столиці.



Йдеться про події, що відбулися пів року тому в Комунальному некомерційному підприємстві «Київська міська клінічна лікарня №1». Тоді за одну добу лікарі провели серію трансплантацій, завдяки яким вдалося врятувати чотирьох пацієнтів.



Ключовим стало рішення родини донора. Після констатації смерті мозку чоловіка його близькі — мама, донька та сестра — дали згоду на посмертне донорство. Саме це «так», як зазначає Мостепан, «зупинило смерть одразу для чотирьох людей».



Серед реципієнтів — пацієнти з різних регіонів України. Жінка з Полтави отримала повторну трансплантацію нирки: якщо у 2016 році її родина була змушена оплачувати лікування за кордоном, то цього разу допомогу надали в Україні безкоштовно.



Також новий шанс на життя отримали 21-річний пацієнт із Харкова, який тривалий час перебував на діалізі, чоловік із Кропивницького після трансплантації серця та жінка з Переяслава, якій пересадили печінку.



У своєму дописі директорка ДОЗ підкреслила, що ця історія — не лише про медицину, а й про силу людського рішення: «Одна доба. Одне рішення. Чотири врятовані життя».



У Департаменті наголошують, що такі випадки демонструють реальні можливості української системи трансплантації та злагоджену роботу медичних команд.



Наразі всі пацієнти проходять післяопераційне відновлення.