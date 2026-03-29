Питання, чи буде у киян світло та тепло наступної зими, — це не просто технічна документація, а базова безпека мільйонів людей.

Депутатка Київради Людмила Ковалевська заявила, що столиця підготувала стратегію енергостійкості, але тепер слово за урядом. Місто хоче почути чіткі відповіді: скільки грошей готова виділити держава і як саме ми разом рятуватимемо київську енергосистему від можливих загроз.

Чесний діалог замість формальностей

Сьогодні Київ потребує не просто погоджень на папері, а конкретного плану дій. Людмила Ковалевська наголошує, що час напівнатяків минув — місто має розуміти реальну позицію Кабміну.

«Київ чекає від уряду чіткої відповіді щодо плану енергостійкості столиці. Потрібно чесно сказати — як саме держава бачить подальшу реалізацію цього плану, які має зауваження і яку частину витрат готова взяти на себе», — зазначає депутатка.





Чутки про «провал» плану не відповідають дійсності

Останнім часом у мережі почала ширитися інформація, нібито уряд повернув столичний план енергостійкості на доопрацювання як неякісний. Проте Людмила Ковалевська спростовує ці закиди. За її словами, документ настільки складний, що його вдосконалення — це безперервний робочий процес, а не ознака фіаско.

«Інформація про нібито повернення плану КМДА на доопрацювання наразі не відповідає дійсності. Водночас профільні департаменти міста продовжують працювати над його вдосконаленням, бо йдеться про складний документ із великою кількістю технічних нюансів», — пояснює Ковалевська.





Тепло в кожну домівку: завдання номер один

Одним із найскладніших пунктів плану є так звана «розподілена генерація». Простими словами — це створення багатьох малих джерел тепла та енергії по всьому місту, щоб вихід з ладу одного об’єкта не «гасив» цілі райони.

«Одне з ключових завдань — забезпечення розподіленої теплогенерації в Києві. Це питання для конкретних рішень і відповідальної співпраці між містом та державою. Енергостійкість столиці — це базова безпека киян. І тут потрібна зрозуміла позиція уряду», — підсумовує Людмила Ковалевська.

Зараз м’яч на полі урядовців. Від того, наскільки швидко держава та місто знайдуть спільну мову, залежить, наскільки спокійними будуть будні киян у найближчому майбутньому.