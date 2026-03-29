Фракція «Батьківщина» вимагає розглянути внесений її депутатами законопроєкт про збільшення мінімальної пенсії до мінімального прожиткового рівня, який складатиме з квітня 2026 року 7241 гривню.

Ресурсом для збільшення пенсій можуть стати 174 мільярди гривень, які з бюджету передаються Національному банку, а там списуються на комерційні банки. Також партія розпочинає всеукраїнський збір підписів під петицією до президента щодо мінімальної пенсії, яка не може бути менше мінімального прожиткового рівня. Мова йде про виживання 9 мільйонів пенсіонерів, які зараз отримують втричі меншу пенсію.

Про це лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко наголосила під час виступу з парламентської трибуни.

«Сьогодні по закону, по всім методологічним матеріалам, по Конституції, мінімальний прожитковий рівень складає 7241 гривню. Це та сума, нижче якої платити заборонено Конституцією. Це означає, що якщо людині платять менше, вона просто фізіологічно помирає. Скажіть, будь ласка, хто придумав поставити мінімальну пенсію 2595 гривень? Ви розумієте, що ви вбиваєте цих людей? Ви їх просто ліквідуєте свідомо. Якщо ви прийняли таку політику ліквідації літніх людей, так ви про це чесно скажіть. І тому «Батьківщина» підготувала зміни до бюджету України і внесла законопроєкт», – розповіла Юлія Тимошенко.

На її переконання, треба ліквідувати «шахрайську схему» фінансування комерційних банків з боку НБУ.

«Прибираємо 174 мільярди гривень, які корупційно із бюджету передаються Національному банку, а потім списуються на комерційні банки через шахрайські схеми. І цього вистачить, щоби закрити мінімальну пенсію для пенсіонерів 7241 гривня. Ви знаєте, що у нас сьогодні таких пенсіонерів, які отримають менше мінімального прожиткового рівня, понад 9 мільйонів. Ми починаємо загальнонаціональний збір підписів для петиції до президента, щоб переглянути пенсії. Допоможіть нам», – закликала вона колег.





Команда київської «Батьківщини», яку очолює Валерій Дубіль, активно долучилася до загальнонаціональної ініціативи Юлії Тимошенко щодо збору підписів. Заступник лідерки «Батьківщини» наголошує на необхідності термінового виправлення ситуації, коли мільйони людей опинилися за межею виживання:

«Ми вимагаємо переглянути підходи до формування бюджету та підняти мінімальну пенсію до рівня реального прожиткового мінімуму.

У країні, де мільйони пенсіонерів десятиліттями працювали на розбудову держави, ми зобов’язані знайти ресурс для їхнього захисту. Наша команда бореться за те, щоб кожен українець похилого віку мав можливість забезпечити свої базові потреби: купити необхідні продукти та ліки, не опиняючись перед неможливим вибором», - наголосив Валерій Дубіль.

Юлія Тимошенко також висловила сподівання, що в парламенті вже збільшилася частка тих, хто вже розуміє що таке «реформи та реформаторські закони», а які рішення спрямовані на звуження суверенітету України та погіршення життя людей.

Нагадаємо, лідерка «Батьківщини» також впевнена, що влада зобов’язана збільшити пенсії 9 мільйонам літніх людей, адже вони втричі менше за мінімальний прожитковий рівень.