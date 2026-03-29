Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гості програми, буває так, що перегляд відеоконтенту просто заміняє стосунки, адже двома натисканнями клавіш можна обрати будь-яку тематику. І для цього, підкреслює вона, не треба знайомитись, вести дівчину в кафе, будувати з нею стосунки, їхати до її мами, просто відео на 5 хвилин – і все.

«Знаєте, яка ще проблема? Це специфічний вигляд жіночого тіла. Коли молоді люди зустрічаються зі звичайними дівчатами, які не схожі на акторок з відео, у них не відбувається збудження. Вони звикли до гіпертрофованих форм, наприклад, великих грудей у дівчат, і формується певний типаж», – пояснює Інна Педан.

Саме тому, стверджує вона, у сучасному світі багато дівчат роблять великі груди, великі губи, і це не їхні бажання, а відповідь на бажання чоловіків, які виросли на таких специфічних відео і яких інша жінка не збуджує.

«Ви ж помітили, що є тенденція однакової зовнішності: і лице, і певні тілесні ознаки. І це все – картинка з відео для дорослих, вона звідти прийшла до нас. На подіумах нема таких. На подіумі, як правило, дуже худі дівчата», – підкреслює Інна Педан.

