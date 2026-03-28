Про це вона розповіла в авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«У нас її (ред. – статевої освіти) практично немає. 2-3 уроки про тілесні зміни – це не статева освіта, її недостатньо. І нічого не змінилось: як у нас її не було, так зараз і не розказують. Пестики і тичинки – це прекрасно, але в наші часи не було такого доступу до інформація, розумієте? Ніхто не міг за 3 секунди двома кліками відкрити максимально відверті фільми, подивитися і подумати, а чому б не повторити. У нас не було інформації. Статевої освіти не було, але і не було доступу до цього. Були якісь картинки, а зараз ви гуглите поцілунок і через 3 кліки у вас уже контент для дорослої аудиторії. Вони натрапляють на це і думають: «Якщо його так легко подивитися, чому б не відтворити?». І вони починають імітувати це навіть у початковій школі», – пояснює Інна Педан.

За її словами, зараз середній вік перегляду такої відеопродукції 8-9 років, тобто у цьому віці дитина вже 100% бачила цей контент.

За всесвітніми стандартами, розповідає вона, статеве виховання треба починати з віку 3 років, тобто треба пояснити, що геніталії – це ті частини тіла, які нікому не можна показувати і до яких не можна дозволяти торкатись. У шкільному віці, продовжує гостя програми, потрібно пояснювати, які фізіологічні процеси відбуваються з тілами дівчаток і хлопчиків, в середня школа – це вже про інтимну взаємодію, безпеку в інтернеті, відверте кіно, венеричні хвороби.

«Наша задача у статевому вихованні з цим поколінням – дати можливість вміти про це поговорити і вміти себе захистити», – підсумовує Інна Педан.

