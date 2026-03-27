Сьогодні відбувся позачерговий з’їзд політичної партії «Слуга Народу», на якому затвердили кілька важливих рішень щодо удосконалення внутрішньої архітектури політсили та пріоритетів в умовах повномасштабної війни.

Стратегічним пріоритетом діяльності партії визначено допомогу Силам безпеки та оборони. Мета — спрямувати за рік 120 млн грн коштів державного фінансування саме на забезпечення оборони та захисту населення України. Вже передали допомоги майже на 5 млн грн. У роботі — десятки запитів від військових частин.

А також серед пріоритетів — робота з тимчасово окупованими територіями та підтримка внутрішньо переміщених осіб, розвиток мережі фракцій на всіх рівнях, посилення ветеранської політики та системна міжнародна діяльність.





Ключовим рішенням стало ухвалення нової редакції статуту, яка передбачає створення Президії партії як оперативного органу управління. До неї увійшли Голова партії Олександр Корнієнко, голова Політичної Ради Давид Арахамія, голова Національної Ради Громад Олександр Завітневич та новообрані заступники Голови партії.

Олександр Корнієнко наголосив, що ці зміни продиктовані не політичною кон’юнктурою, а викликами воєнного часу та потребою ухвалення оперативних рішень.

«Створення оперативного органу — Президії — це про здатність партії швидко реагувати на виклики. Партія має спрямовувати всю свою спроможність і ресурси туди, де цього найбільше чекає суспільство — передусім на підтримку Сил безпеки та оборони», – акцентував очільник партії.

На з’їзді також оновлено керівництво вищих органів партії: делегати одноголосно підтримали переобрання Давида Арахамії на посаді голови Політичної Ради, а Олександра Завітневича — голови Національної Ради Громад.

Окремий блок рішень стосувався кадрового посилення. Під час з’їзду було утворено інститут заступників Голови партії. Зокрема, заступниками по роботі з ТОТ, ВПО та мережею фракцій обрано Віталія Безгіна, Арсенія Пушкаренка — заступником з партійного будівництва, а Вадима Галайчука — заступником з міжнародної діяльності — міжнародним секретарем.

Важливою складовою оновлення стала міжнародна діяльність. Саме в цьому контексті з’їзд призначив Євгенію Кравчук спеціальною представницею партії з роботи з Альянсом лібералів і демократів за Європу та групою Renew Europe.

Важливі кадрові та управлінські рішення спрямовані на посилення визначених ключових пріоритетів, які обумовлені викликами сьогодення.