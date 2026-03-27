Метою меморандуму є перехід від разової допомоги до системної взаємодії цивільної влади та військових. Особливу роль у налагодженні цієї співпраці відіграв фонд Миколи Томенка «Рідна країна», який тривалий час підтримує спецпризначенців.

Володимир Наконечний, голова Подільської РДА: "Це партнерство, для реальної підтримки тих, хто змінює хід війни. В умовах воєнного стану взаємодія влади та військових є фундаментом нашої стійкості. Поділ має бути надійним тилом для еліти нашого війська".

Генерал-майор Павло Яцюк, начальник ЦСП «Омега»: "Співпраця з громадою Подолу – це про чіткість і конкретні кроки. Коли досвід бойових генералів поєднується з ресурсами громади, ми стаємо вдвічі сильнішими. Разом ми забезпечуємо захист, який відчуває кожен".

Співпраця передбачає координацію ресурсів громади для забезпечення потреб бійців «Омеги», які виконують найскладніші завдання у найгарячіших точках фронту.