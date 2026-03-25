Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що, якщо Україна йде у Європу, то треба починати з реальної боротьби з корупцією.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Мені здається, що проблема у нас радше не у масштабах корупції, а у безвідповідальності і в протидії корупції. От дивіться, президент написав хороший розділ, на мою думку, у своїй програмі офіційній, я не вважаю, що він популістичний. Я сказав, що є у цій програмі хороші речі, якщо він їх зробить», – зазначає Микола Томенко.

Зокрема, нагадує він, для публічних посадових осіб вищого рівня мали скасувати інститут застави, і це хороша ідея, а також ішлось про те, щоби прирівняти під час війни корупцію на закупівлі зброї до державної зради, але законопроєктів досі немає. На думку політика, також дуже важливо розібратися з термінами розгляду справи, адже у нас є резонансні корупційні справи, фігуранти яких наймають хороших адвокатів, які дотягують усе це до закінчення терміну, так роблять багато людей.

«Частина лаври зараз у судовому процесі, розглядається в апеляційній інстанції. Який рік? Третій рік. Ну, хіба може третій рік розглядати абсолютно банальна справа про захист державних інтересів? Очевидно, якщо ми кажемо, що йдемо у Європу, то повинні бути прописані терміни розгляду справи і по корупціонерах, і по державній власності, і по іншому. Тобто це треба робити, це Європою називається», – стверджує Микола Томенко.

На його думку, в Україні головна проблема – не масштаб корупції, а відсутність покарання, відповідальності, дієвих правоохоронних структур, а ще реального механізму конфлікту інтересів. Наприклад, пояснює політик, якщо у посадової особи виявляються родичі в росії чи дружина є громадянинкою росії, то це підстава для відсторонення, адже росія – ворог.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко пояснив, що Україну росія обстрілює, а з Європою діє інакше – веде підривну діяльність зсередини.

Також Politeka писала про те, що Дацюк пояснив, чому Конституція під час війни має дотримуватись неухильно.