Звичайна нічна вилазка за рибою обернулася для двох жителів Черкащини справжньою фінансовою катастрофою та перспективою опинитися за ґратами.

Під час чергового рейду державні інспектори разом із водною поліцією натрапили на «умільців», які вирішили не обтяжувати себе вудками, а вигребли з водойми все, що могли, забороненими сітками. Ціна такої жадібності виявилася приголомшливою: сума збитків державі перевищила мільйон гривень. Розповідаємо, яку саме рибу встигли витягти браконьєри та що на них чекає тепер.

Мільйонні збитки в одному човні: цифри вражають

Подія сталася 23 березня. Коли інспектори Центрального округу разом із патрульними зупинили двох чоловіків, вони навряд чи очікували побачити такі масштаби. Браконьєри діяли «з розмахом», знищуючи водні ресурси без розбору.

У сітках порушників опинився солідний асортимент:

400 карасів — абсолютний рекорд цього улову;

— абсолютний рекорд цього улову; 53 лящі та 15 вгодованих сазанів ;

та ; 9 щук, а також по одному екземпляру товстолоба, білизни та синця.

За попередніми підрахунками фахівців, цей «святковий стіл» обійшовся державі у 1 мільйон 301 тисячу гривень. Такий космічний рахунок пояснюється суворими тарифами за кожну незаконно виловлену рибину, особливо напередодні нересту.

Справа пахне криміналом: на місце викликали слідчих

Зважаючи на величезну суму збитків, просто штрафом за адміністративне порушення тут не обійдеться. Прямо на берег викликали слідчо-оперативну групу, щоб задокументувати кожен хвіст і кожну сітку.

Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини справи. Порушникам «світить» не лише конфіскація човна та снастей, а й кримінальна відповідальність. За подібні витівки закон передбачає серйозне покарання, адже таке варварське ставлення до природи підриває екосистему регіону на роки вперед.

Заклик до совісті: риба потребує захисту

Державна екологічна інспекція вкотре нагадує: правила рибальства придумані не для того, щоб їх порушувати, а щоб у наших річках взагалі залишилася риба. Особливо обережними треба бути на територіях заповідників, де охорона працює в посиленому режимі.

Інспектори просять мешканців області бути небайдужими: якщо ви бачите на березі підозрілих осіб із сітками або чуєте про факти браконьєрства — не мовчіть, повідомляйте відповідні органи. Тільки так ми зможемо зберегти наші водойми живими.