Бувають зустрічі, які важать набагато більше, ніж офіційні наради чи сухі звіти про перевірки

Цього тижня офіс Державної екологічної інспекції Поліського округу наповнився незвичною для державних установ атмосферою — щирим сміхом, безпосередністю та справжнім теплом. До інспекторів завітали особливі гості: вихованці організації «Діти Сонця». Це був день, коли суворі контролери відклали справи, щоб поговорити про мрії та підтримку тих, хто бачить світ серцем. Читайте, як звичайна акція зі шкарпетками переросла у велику дружбу та чому такі зустрічі змінюють дорослих більше, ніж дітей.

Подяка, яка розчулює: чому екологи самі кажуть «дякуємо»

Привід для зустрічі був офіційним — представники громадської організації «Діти Сонця» разом із Людмилою Рибчинською завітали до інспекції, щоб подякувати за підтримку. Проте очільник відомства Євгеній Медведовський зізнається: насправді це колектив інспекції має бути вдячним малечі.

За його словами, ці діти мають унікальний дар — вони вчать дорослих бути людяними. Їхні обійми не мають підтекстів, а усмішки неможливо підробити. Після таких зустрічей стає зрозуміло, що справжній успіх — це не посади чи показники, а здатність залишатися людиною і підтримувати тих, кому це дійсно потрібно.

«Lots of Socks»: як шкарпетки перетворилися на реальну допомогу

Вже другий рік поспіль екоінспекція Поліського округу стає частиною великої міжнародної ініціативи до Дня людей із синдромом Дауна. Цьогоріч колектив активно долучився до відомої акції «Lots of Socks» (Багато шкарпеток).

Суть акції не лише у яскравих шкарпетках, які символізують хромосоми, а в реальних діях. Спільними зусиллями працівники інспекції зібрали допомогу для родин, які виховують «сонячних» дітей. Медведовський підкреслив, що пишається своїми колегами, які вклали в цю справу не просто гроші, а частинку свого серця.





Світ, де вистачить місця кожному

Під час чаювання та розмов в інспекції обговорювали не лише свята, а й щоденні виклики, з якими стикаються такі сім’ї. Найголовніший висновок зустрічі — суспільство має бути поруч не лише у святкові дати.

Цей день нагадав усім присутнім прості, але важливі істини: ми всі різні, але кожен заслуговує на повагу, безпеку та шанс на щастя. Такі моменти змінюють сприйняття світу — вони роблять його світлішим і зрозумілішим. Як зазначив Євгеній Медведовський, цей візит був про щось значно більше, ніж просто подію в календарі — він був про справжню єдність і добро.