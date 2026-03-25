«Передав на фронт від громади столиці чергову партію необхідної допомоги. До бійців Третього армійського корпусу поїхали 5 000 FPV-дронів різних типів. Загалом від початку цього року від громади столиці бійцям різних бригад відправили уже понад 41 500 БпЛА різних типів», - зазначив Віталій Кличко.

Мер також нагадав, що минулого року на оснащення Третього корпусу з міського бюджету було виділено 1,5 млрд грн. За ці кошти було придбано, зокрема, понад 12 тисяч безпілотників.

«1 січня, традиційно зустрічаючи Новий рік із захисниками на фронті, особисто передав військовим Третього корпусу 12 000 FPV-дронів, 100 безпілотників Mavic, 20 наземних роботизованих комплексів та 50 дронів-літаків», - перелічив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця виділила з міського бюджету на потреби Сил оборони понад 12 млрд грн. Це кошти на придбання дронів, засобів РЕБ, техніки та автомобілів. Крім того, Київ реалізує програми підтримки ветеранів та їхніх родин, які передбачають, зокрема, виплати сімʼям, реабілітацію поранених, допомогу з працевлаштуванням тощо.