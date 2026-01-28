У заході взяли участь працівники Бібліотеки, члени Опікунської ради та представники громадськості. Генеральний директор Бібліотеки Алла Гордієнко зазначила, що 2025 рік став серйозним випробуванням для культурної сфери, проте бібліотеці вдалося зберегти стабільну роботу, розвивати нові напрямки діяльності та підтримувати дітей та бібліотечну спільноту в умовах війни. У ході зборів було представлено звіти про роботу внутрішніх підрозділів та відділів обслуговування користувачів. Зокрема, йшлося про науково-методичну діяльність, видавничі та освітні проекти, фандрейзингові ініціативи, а також про зростання кількості читачів та активну культурну роботу з дітьми та підлітками.

Участь у засіданні взяли члени Опікунської ради — голова ради, віце-президент Київської торгово-промислової палати Володимир Коляденко, голова ГО «Фонд муніципальних реформ «Магдебурзьке право»», народний депутат України кількох скликань Михайло Поживанов, керуючий партнер кіно та телелендустрії «Микола Чиханцов» начальник управління організаційної діяльності Державної екологічної інспекції України Олександр Федоренко





У своїх виступах вони високо оцінили роботу колективу Бібліотеки, відзначили її важливу роль як культурного та гуманітарного осередку для дітей та сімей, а також відзначили значення такого інституту в умовах війни. Представники ради подякували працівникам за професіоналізм, відданість справі та здатність не лише зберігати стабільність, а й розвиватися у складний час, та висловили готовність надалі підтримувати проекти та ініціативи Бібліотеки.